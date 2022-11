E o vencedor do Mundial é... a Louis Vuitton

No sábado, 19, à tarde, o rapper Kanye West tweetou "testando, testando, vendo se o meu Twitter está desbloqueado", na sequência de uma suspensão da rede social após comentários antissemitas. Resultado: um recorde imbatível de 1,25 milhões de interações. No mesmo dia, no entanto, o controverso novo dono da rede, Elon Musk, escreveu "o Twitter está vivo" e obteve 1,6 milhões de interações, estabelecendo novo recorde imbatível.

Pobres Musk e West. Ainda no sábado, o empresário e o músico sentiram o peso popular, social e mediático do futebol: Cristiano Ronaldo e Lionel Messi, fotografados por Anne Leibovitz a disputar, concentradíssimos, uma partida de xadrez no topo de uma mala Louis Vuitton, superaram os dois milhões de interações, incluindo 1,7 milhões de likes e 215 mil retweets, de acordo com dados da Newswhip.

A goleada da dupla de craques não se resumiu ao Twitter: no Instagram, 70 milhões de likes acumulados nos perfis do português, 40 milhões, e do argentino, 30 milhões.

O Mundial do Qatar só começaria em Doha no dia seguinte mas já havia um vencedor no mundo das grandes corporações: a casa de luxo parisiense de 168 anos e lucros de 14 mil milhões de euros ao ano.

A LV conseguiu, por outro lado, aquilo que as rivais Nike e Adidas, maiores gigantes do segmento desportivo, jamais conseguiram alcançar: juntar, numa só campanha, os atletas que somam, entre si, 11 títulos de melhor jogador do mundo e se despedem de mundiais no Qatar.

A campanha da marca de luxo mais valiosa do mundo por seis anos seguidos, de 2006 a 2012, presente, através de 460 lojas, em 50 países, não é, entretanto, completamente original.

Em 2010, às vésperas do Mundial da África do Sul, a marca francesa reuniu, em redor de uma mesa de matraquilhos, Diego Maradona, de um lado, Zinedine Zidane, do outro, e Pelé, a assistir, também sob a lente de Leibovitz.

O futebol é um luxo e de luxo a Louis Vuitton entende.