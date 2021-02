E se pudesse ir ao Carnaval do Rio sem sair de casa? Airbnb lança experiências online

Carnaval no Rio © Unsplash/Chris Chatham

Com quase 130 anos de existência, só a pandemia da covid-19 travou as celebrações do Carnaval mais famoso do mundo. Pela primeira vez, o Rio de Janeiro viu a sua festa mais icónica ser cancelada e, por tal, o Airbnb decidiu combater o vazio do sambódromo com o lançamento de uma coleção de experiências online.

Para apoiar aqueles que dependem do principal evento cultural do país, a plataforma uniu esforços com a comunidade do Carnaval do Rio e está a proporcionar, durante todo o mês de fevereiro, experiências que vão desde aulas de samba até à imersão em capoeira.

Disponíveis para todos os gostos e a preços acessíveis, é possível escolher entre aprender a fazer a caipirinha perfeita (a partir de 10€), conhecer a cultura e a história da festa (desde 6€), descobrir os segredos da bossa nova (a partir de 10€) e, entre outros, ficar a conhecer todos os bastidores do Carnaval (com um preço mais elevado, desde 23€).

"O Airbnb tem um papel importante na democratização dos ganhos da atividade turística e na movimentação económica que é gerada por esse segmento, além de promover a valorização da cultura local, e esse aspeto ganha ainda mais relevância na situação que enfrentamos", afirma, em nota de imprensa, Flávia Matos, diretora de relações institucionais e governamentais do Airbnb para a América Latina.