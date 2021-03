Economista português Ricardo Reis distinguido com prémio Yrjö Jahnsson

Professor Ricardo Reis, London S. of Economics. © Leonardo Negrão / Global Imagens

A Associação Económica Europeia (EEA) distinguiu com o prémio bianual Yrjö Jahnsson o economista português Ricardo Reis, bem como a economista anglo-argentina Silvana Tenreyro pelas "contribuições importantes de ambos para a macroeconomia na Europa".

O prémio com o nome do economista finlandês distingue economistas europeus com menos de 45 anos que tiveram contribuições em investigação teórica ou aplicada com resultados significativos na Europa e existe desde 1993.

Reis, professor e investigador da London School of Economics, que tem amealhado vários prémios ao longo dos últimos anos, é considerado "um dos primeiros inovadores em termos de introdução da chamada "sticky information" nos modelos macroeconómicos - uma alternativa à abordagem de sticky-price que tem sido bem sucedida para encontrar movimentos de inflação com a procura.

O Dinheiro Vivo entrevistou recentemente Ricardo Reis sobre o papel das criptomoedas e da bitcoin nas sociedades atuais e também sobre a crise pandémica em Portugal.

Made in Tech EP12 Bitcoin - Ricardo Reis PT1 00:00 00:00

Ouça e subscreva em: Apple Podcasts | Spotify | Google | Castbox Aceda a todos os episódios do Made in Tech (sobre criptomoedas; exploração espacial; guerra Austrália-Facebook com entrevista ao pai do código australiano; Clubhouse; ciência na pandemia; impostos digitais com Margrethe Vestager; ensino à distância): dinheirovivo.pt/podcast/made-in-tech

Em comunicado, a EEA explica que no seu trabalho individual, bem como no trabalho conjunto com Gregory Mankiw, Ricardo Reis "procurou desenvolver a ideia de que os agentes na economia podem tornar-se desatentos e enfrentar assim custos de aquisição e de processamento de informação que lhes permitiria de outra forma ajustarem-se de forma otimizada aos choques na economia". Ou seja, dessa falta de atenção, "a informação espalha-se gradualmente pela economia ajudando a explicar uma série de fenómenos, como a "sensibilidade excessiva" e a "suavidade excessiva" do consumo, além de vários aspectos da dinâmica da inflação.

As suas contribuições também foram relevançoes no trabalho relativo às "fricções financeiras e aos projetos e políticas dos bancos centrais".

O trabalho de Silvana Tenreyro enaltecido que passa por novas metodologias que mudaram a foram como os estudiosos do comércio fazem a previsão de equações de gravidade também teve o contributo do economista português João Santos Silva (J.M.C. Santos Silva), investigador e professor da Univerdade de Surrey, no Reino Unido.