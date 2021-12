Elon Musk já vendeu todas as suas casas e vive num pré-fabricado com 38 m2

Elon Musk, presidente da Tesla e da Space X © HANNIBAL HANSCHKE / POOL / AFP

Elon Musk, CEO da Tesla e da SpaceX, e o homem mais rico do mundo com uma fortuna superior a 265 mil milhões de dólares, já vendeu todas as suas propriedades.

A última casa de Musk, em Silicon Valley, foi vendida agora por 30 milhões de dólares. Esta é a sétima propriedade que o bilionário vendeu este ano (as seis anteriores renderam cerca de 100 milhões de dólares).

O empresário de 50 anos fez saber no ano passado que iria vender todas as suas propriedades, após críticas ao seu elevado património.

Numa entrevista em dezembro de 2020 ao Business Insider, Musk disse: "Na verdade, quase não terei bens materiais, além das ações das empresas. Até porque, quando as coisas estão demasiado intensas no trabalho, prefiro dormir na fábrica ou no escritório. Mas obviamente preciso de um lugar se os meus filhos lá estiverem. Então, vou apenas alugar uma casa ou algo do género. Na maioria das vezes sou só eu, então não preciso de um espaço grande." A venda dos seus bens, disse, faz parte de um plano de longo prazo para, eventualmente, colonizar Marte.

Já no início de junho deste ano, o patrão da Tesla anunciou que pôs à venda a sua mansão: "Decidi vender a última casa que me restava. Agora só é preciso encontrar uma família grande para ir morar para lá. É um lugar especial". E um mês depois anunciou no Twitter que estava a viver numa pequena casa pré-fabricada, com apenas 38 metros quadrados (m2) de área, que custa 50 mil dólares, na sede da sua empresa SpaceX em Boca Chica, no Texas, tendo sido alugada pela mesma. A casa é fabricada pela empresa Boxabl e identica a esta:

Musk tinha comprado a mansão nos arredores de São Francisco (EUA), com mais de 150 anos, em 2017 a uma família aristocrata, por 23 milhões de dólares. Significa que valorizou sete milhões de dólares em apenas quatro anos - mas ainda assim foi vendida abaixo do preço inicialmente anunciado, de 37,5 milhões de dólares, segundo noticiou o Daily Mail.

A propriedade tem quase 15 mil m2 de área, nove quartos, nove casas de banho, jardins e piscina. Esta é a vista exterior da mansão: