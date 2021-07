Em direto. Conselho de Ministros anuncia medidas com o agravar da pandemia

A ministra da Presidência e da Modernização Administrativa, Mariana Vieira da Silva, intervém durante a conferência de imprensa no final da reunião do Conselho de Ministros, que decorreu no Palácio da Ajuda, em Lisboa, 08 de julho de 2021. ANTÓNIO COTRIM/LUSA © LUSA

Com o número de casos de covid-19 e internamentos - desde 19 de março que não se registavam tantos (são 774) - a subir em Portugal, o Conselho de Ministros desta quinta-feira deve anunciar novas medidas para a evolução da pandemia em Portugal, também já a pensar em agosto.

O Jornal de Notícias desta quinta-feira lembra indica que as regras devem apertar para cerca de um milhão de pessoas na região Norte. Pelo menos 11 concelhos da região que estavam em situação de alerta no último Conselho de Ministros (Arouca, Barcelos, Chaves, Espinho, Gondomar, Guimarães, Lousada, Maia, Paredes, Póvoa de Varzim e Valongo) deverão subir para o nível de risco elevado, ficando sujeitos a normas como o recolher obrigatório às 23h ou a limitação de acesso a restaurantes com base em testes de diagnóstico.

O mesmo deve acontecer com mais 23 concelhos da região, que podem ver as restrições aumentadas.

O matemático Carlos Antunes, da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa, explicou ao DN que o que for decidido no Conselho de Ministros será "determinante para um novo pico em agosto" até porque "se relaxarmos ou atenuarmos as medidas estamos a dar mais oportunidades ao vírus para crescer e corremos o risco de em agosto ter novo pico".

Também se fala na possibilidade de adicionar elementos (como os internamentos) à matriz de risco existente - proposta da Ordem dos Médicos.