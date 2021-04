Em direto. Conselho de Ministros anuncia novas medidas do desconfinamento

Primeiro-ministro, António Costa © TONY DA SILVA/LUSA

As novas medidas que são anunciadas esta tarde pelo Governo, de acordo com o calendário apresentado inicialmente, são postas em prática a partir da próxima segunda-feira, 3 de maio. O jornal Público indica, no entanto, que algumas medidas podem ser antecipadas já para este fim de semana.

A quarta e última fase do plano de desconfinamento deverá permitir a abertura da fronteira terrestre com Espanha. Da lista de desconfinamento prevista já desde março para a nova fase no início de março está o fim da limitação de horários nos restaurantes, cafés e pastelarias, que passam a poder ter seis pessoas por mesa no interior dos espaços e 10 pessoas por mesa na esplanada.

Recorde-se que este fim-de-semana é marcado por duas efemérides Dia do Trabalhador no sábado e o Dia da Mãe no domingo.

Da lista também faz parte a abertura a realização de todas as modalidades desportivas (inclusive as de alto risco, como artes marciais chinesas, a dança desportiva, ginástica acrobática, judo, ju-jitsu, karaté, kickboxing e muayatahi, lutas amadores, patinagem artística de pares, polo aquático e râguebi). O mesmo acontece com a atividade física ao ar livre e as aulas de grupo nos ginásios.

Já os grandes eventos exteriores podem decorrer sem redução da lotação (ao contrário do que acontece nos espaços fechados), mas isso não inclui estádios de futebol. A lotação para casamentos e batizados passa a permitir 50% de ocupação dos espaços onde se realizem (antes eram 25%).

Por esclarecer estará também se o teletrabalho mantém-se ou não obrigatório após o fim do estado de emergência - tudo indica que não.

Para trás nas medidas devem ficar os concelhos com a incidência acima dos 120 casos por 100 mil habitantes nas últimas duas semana - a linha vermelhas criada pelo Governo (a conselhos dos especialistas) para suspender ou fazer regredir o processo de desconfinamento.