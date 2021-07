Em direto. Costa anuncia as próximas medidas de desconfinamento

O primeiro ministro António Costa, intervém durante a conferência de imprensa para a apresentação das medidas no âmbito da estratégia de desconfinamento, em Lisboa, 29 de abril de 2021. RODRIGO ANTUNES/LUSA © LUSA

O Conselho de Ministros reuniu-se esta quinta-feira para decidir os próximos passos no processo de abertura do país, dois dias depois de especialistas terem sugerido a evolução das medidas de restrição de acordo com a taxa de vacinação contra a covid-19.

Após a 22.ª sessão sobre a evolução da covid-19 em Portugal, no Infarmed, na quarta-feira, o primeiro-ministro, António Costa, afirmou que o Governo está a preparar os próximos passos no processo de abertura do país, procurando obter o máximo possível de informação científica sobre a evolução da pandemia de covid-19 antes de decidir.