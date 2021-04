Em direto. Governo anuncia medidas da 3ª fase do desconfinamento com "pausa" na calha

O primeiro-ministro, António Costa © LUSA

O Conselho de Ministros esteve esta quinta-feira reunido e o Governo anuncia em conferência de imprensa se a terceira fase do plano de desconfinamento, já para a próxima segunda-feira, 19 de abril, decorre como previsto. O ministro Eduardo Cabrita admitiu ontem no Parlamento que é possível uma "pausa" no desconfinamento nos concelhos de maior risco.

A conferência de imprensa estava prevista para as 17h mas está atrasada.

O que está previsto mudar a 19 de abril

Está previsto o regresso às aulas presenciais no secundário e Ensino Superior, bem como a reabertura de restaurantes, cafés e pastelarias (máximo de quatro pessoas por mesa ou seis em esplanadas) até às 22h ou 13h ao fim-de-semana e feriados.

As lojas, centros comerciais e salas de espetáculos (teatros, auditórios e cinemas incluídos) também vão poder abrir e o atendimento presencial por marcação nas lojas de cidadão também.

Outras medidas previstas são: as modalidades desportivas de médio risco; a atividade física ao ar livre até 6 pessoas e ginásios sem aulas de grupo; os eventos exteriores com diminuição de lotação e os casamentos e batizados com 25% de lotação.