© PAULO CUNHA /LUSA

Cátia Rocha Por 12 Janeiro, 2021 • 10:25 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar Pub Pub

Na reunião no Infarmed, esta terça-feira, os especialistas traçam o retrato da evolução da Covid-19 em Portugal. Os números subiram consideravelmente em vários pontos do país, com especial incidência na região Norte e em Lisboa e Vale do Tejo.

O R, o indicador que estabelece a média de contágios que uma pessoa infetada pode gerar, subiu consideravelmente entre os dias 25 e 30 de dezembro.