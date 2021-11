Em Itália também há investidores à solta

ACF Fiorentina © AFP

A Premier League é o objeto de desejo de todos os multimilionários do mundo, o gás russo comprou o Chelsea, o petróleo de Abu Dhabi revolucionou o Manchester City e agora até a monarquia saudita ameaça fazer do Newcastle United o último novo rico da moda, fora todos os outros clubes, maiores e menores, na sua maioria em mãos estrangeiras endinheiradas, num fenómeno sem paralelo e... Calma. Stop. Ou un attimo.

Enquanto achamos que não há paralelo à cobiça que o futebol inglês desperta, em Itália sucede mais ou menos o mesmo: o americano Rocco Commisso, fundador da Mediacom, um gigante americano da comunicação, acaba de comprar a orgulhosa e tradicional Fiorentina, por 200 milhões de dólares.

É o oitavo, de 20 clubes, da Série A sob o comando de não italianos. Três dos emblemas mais titulados do país, o Milan, a Roma e o Genoa, primeira grande potência do futebol local na viragem do século XIX para o XX, passaram a estar nos últimos anos nas mãos do fundo Elliott Management, do magnata Dan Friedkin e do grupo de investimento 777 Partners, respetivamente.

O cenário italiano difere do inglês, sobretudo porque os compradores vêm quase todos de um país - Estados Unidos da América - e têm, sem surpresa, quase sempre apelidos italianos, como Commisso, um calabrês que chegou aos 12 anos aos States para viver o sonho americano e voltou, rico, para investir na Fiorentina.

A emigração italiana em massa ao longo dos dois últimos séculos, entretanto, é um dos principais atrativos da Série A, explicam os investidores - há descendentes de italianos da América do Norte à do Sul, da Austrália ao centro europeu, logo, há adeptos dos clubes locais em cada canto do planeta. Por outro lado, a paixão pelo futebol no país é "incrível", explica Robert Platek, executivo da MSD Capital, grupo que acaba de comprar o modesto Spezia, em reportagem do Financial Times.

E as desvantagens? Existem. Desrespeito ao teto de gastos - o campeão Inter, controlado pelos chineses da Suning precisou de apertar o cinto dramaticamente -, fracas infraestruturas - os estádios, envelhecidos, pertencem às câmaras municipais, a quem os clubes pagam pela utilização - e o fenómeno dos "ultras" - as temidas claques locais que afastam famílias dos jogos.

Desvantagens que fazem da Inglaterra, ainda, o mercado futebolístico mais apelativo aos multimilionários - mais apelativo mas não único.