"Emigrante Chama" alerta estrangeiros para uso de fogo e medidas de proteção

"Emigrante Chama" sensibiliza estrangeiros para os riscos do uso do fogo e para registo de terrenos © Unsplash

Os emigrantes que cheguem ao país, entre 28 a 31 de julho, vão ser sensibilizados para que não usem o fogo ou máquinas em espaços rurais, para que adotem medidas de autoproteção em caso de incêndio e ainda para que registem as suas propriedades.

"Emigrantes Chama" é uma iniciativa da Agência para a Gestão Integrada de Fogos Rurais (AGIF) e vai decorrer nos aeroportos de Lisboa, Porto e Faro, através do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF), e nas várias fronteiras terrestres do país, com ações da Guarda Nacional Republicana (GNR) e dos Sapadores Florestais.

Os conteúdos desta campanha vão apelar a que, "em dias secos, quentes e com vento, e sempre que se verifique um nível de perigo de incêndio rural «muito elevado» ou «máximo», não usem maquinaria, não realizem queimadas ou queimas de sobrantes, não lancem fogo de artifício e não realizem fogueiras ou churrascos, principalmente em áreas não destinadas para esse efeito", refere a AGIF, na nota enviada à imprensa. Os emigrantes serão ainda informados sobre como podem identificar e registar os seus terrenos.

Nos próximos dias, nos aeroportos de Lisboa e Porto, também as crianças vão poder "encontrar na zona das chegadas as mascotes da Banda da Floresta a distribuir material informativo Portugal Chama e a relembrar todos que com o fogo não se brinca", pode ler-se no comunicado.

Numa altura em que se espera um aumento significativo na chegada de emigrantes ao país, e que Portugal atravessa um período de seca e de condições meteorológicas que agravam o risco de incêndio, "este momento de boas-vindas aos nossos emigrantes é também um momento de sensibilização para os riscos e, em simultâneo, para a oportunidade que têm de registar gratuitamente os seus terrenos, designadamente através do BUPI - Balcão Único do Prédio", reforça a agência.

A iniciativa conta com o envolvimento de entidades com especial competência nesta matéria, de que são exemplo o Instituto de Conservação da Natureza e das Florestas (ICNF), a ANA Aeroportos de Portugal e o Turismo de Portugal.