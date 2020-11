Emigrantes apelam a alteração urgente das leis eleitorais devido a limitações

Um cidadao deposita o seu voto na urna, esta manha, no dia das eleicoes para o Parlamento Europeu. FOTO MARCOS BORGA © Marcos Borga

Dinheiro Vivo/Lusa 23 Novembro, 2020 • 10:42 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

As limitações impostas pelo combate à pandemia da covid-19 "vão tornar impossível" o voto presencial dos portugueses que vivem no estrangeiro nas próximas presidenciais, alerta o movimento, num comunicado enviado hoje às redações.

O "Também somos portugueses" dirigiu, por isso, um apelo a todos os grupos parlamentares para que "assumam as suas responsabilidades democráticas" e, "em modo de urgência", tomem a iniciativa de propor e votar favoravelmente as alterações legislativas necessárias para permitir o voto via postal para as próximas eleições para o Presidente da República.

O movimento recorda que "em 2019 o número de votos para a Assembleia da República, em que se pode votar pelo correio, foi mais de 11 vezes superior aos da votação para o Parlamento Europeu, para o qual só foi admitido o voto presencial nos consulados".

A eleição presidencial, à semelhança das eleições europeias, exige o voto presencial, mas as "condições excecionais em que se vive um pouco em todo o mundo devido à pandemia da covid-19" vão "tornar impossível o exercício do direito de voto dos emigrantes portugueses a não ser que seja permitido o voto postal", sublinha o movimento, que "assume como suas as preocupações recentemente expressas pelo Conselho Regional das Comunidades Portuguesas na Europa" sobre a participação eleitoral dos emigrantes.