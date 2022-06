Engenheiros portugueses entre os finalistas do Prémio Europeu do Inventor 2022

Inventores portugueses concorrem com centrais solares que seguem o sol © DR

É já na próxima terça-feira que são anunciados os vencedores do Prémio Europeu do Inventor 2022, e Portugal está entre os 13 finalistas. Os engenheiros Nuno Correia e Carla Gomes, foram nomeados pela invenção de centrais solares flutuantes que seguem o sol através da rotação e inclinação da ilha onde se encontram os painéis fotovoltaicos, maximizando assim a energia solar captada.

Segundo o comunicado do Instituto Europeu de Patentes, este evento "celebra os inventores por detrás das invenções que estão a ajudar a resolver alguns dos maiores problemas dos nossos dias, numa escala global".

As invenções que estão a concurso vão desde a tecnologia espacial para aumentar a fiabilidade das previsões das alterações climáticas até um novo tipo de máquina de mamografia que dá às pessoas uma maior probabilidade de sobreviverem ao cancro da mama.

A cerimónia deste ano inclui a primeira atribuição do Prémio Jovens Inventores, que pretende reconhecer inovações revolucionárias de pessoas com 30 anos ou menos. Três jovens inovadores competem pelo primeiro, segundo e terceiro lugares, com prémios em dinheiro de 20 mil, 10 mil e cinco mil euros, respetivamente.

As quatro categorias que vão ser premiadas são: Indústria, Investigação, PME e Países não-europeus. Durante a cerimónia de entrega de prémios, que vai acontecer em Munique, na Alemanha, será também atribuído o Prémio de Carreira a um inventor com uma extraordinária carreira e história de vida e ainda o Prémio do Público, ao inventor que receber mais votos do público.