ERSE aprova revisão do regulamento da qualidade de serviço elétrico e gás

"A ERSE reviu o regulamento da qualidade de serviço (RQS) dos setores elétrico e do gás e o manual de procedimentos da qualidade de serviços", indicou, em comunicado, o regulador, explicando que o documento "incorpora novidades quanto à definição de zonas de qualidade de serviço" e à alteração dos padrões de continuidade de serviço na eletricidade.

No setor elétrico, a revisão do RQS concretiza uma definição de zonas de qualidade de serviço.

Conforme apontou a ERSE, a evolução tecnológica permitiu redefinir estas zonas de forma mais "coerente", bem como atualizar as zonas atuais, esperando-se assim uma "melhoria da qualidade de serviço garantida aos consumidores de eletricidade".

Adicionalmente, "é aumentada a exigência na continuidade de serviço colocada aos operadores de redes", mediante a alteração dos padrões de continuidade do serviço.

Já no que se refere ao setor do gás, o RQS reflete as alterações à organização do sistema nacional de gás, "destacando-se a possibilidade de injeção nas redes de gases renováveis e de gases de baixo teor em carbono".

De acordo com a ERSE, no âmbito da qualidade de serviço comercial, foi aumentada a "exigência da avaliação de desempenho da frequência de leitura de equipamentos de medição, restringindo o cálculo do indicador de desempenho às leituras locais".

Ao retirar-se do cálculo as leituras remotas, segundo explicou o regulador, é colocada uma "maior exigência sobre os operadores de redes de distribuição", de modo a realizarem leituras locais com a "frequência adequada".