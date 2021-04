Espanha procura voluntários para semana de trabalho de quatro dias

imagem_central_DV_PE_Espanha

Dinheiro Vivo 06 Abril, 2021 • 17:14 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Espanha está prestes a pedir a centenas de empresas que participem num dos maiores testes de todos os tempos para saber se uma semana de trabalho de quatro dias pode ser implementada sem prejudicar a economia.

A proposta partiu de um pequeno partido político de esquerda chamado Más País, e convenceu o governo do primeiro-ministro Pedro Sánchez a investir 50 milhões de euros num programa nacional de três anos. A ideia é a de implementar uma semana de trabalho de 32 horas e fazer uma avaliação depois da experiência.

O líder do partido, Inigo Errejón, espera que cerca de 200 empregadores entrem voluntariamente no teste, que deverá ter início no outono.

Mesmo antes da pandemia da covid-19, Errejón defendia uma semana de trabalho de quatro dias, mas afirma ser agora mais plausível em Espanha porque a crise mostrou uma maior flexibilidade no local de trabalho.

"Passaram cem anos desde que reduzimos a jornada de trabalho pela última vez, ou seja, quando conquistamos o direito a oito horas", diz Errejón, numa entrevista em Madrid. "Nos últimos 100 anos continuamos a produzir mais com menos horas de trabalho e, ainda assim, essa capacidade de produzir mais graças à tecnologia não gerou mais tempo livre para as pessoas."

No entanto, o líder do partido reconhece que tem uma difícil batalha para que esta iniciativa deixe de ser apenas uma experiência. O primeiro-ministro espanhol concordou com o projeto experimental em janeiro, com a condição de que o Más País votasse a favor do plano do governo no âmbito do fundo de recuperação da União Europeia. Desde então, ministros e outros altos responsáveis do governo disseram que uma semana de trabalho de quatro dias não é, atualmente, uma prioridade política.

"O que importa não é a quantidade de dias trabalhados, mas sim o equilíbrio entre vida pessoal e profissional", defende Joaquín Pérez Rey, secretário de Estado de Trabalho e Economia de Espanha. "Tal não será resolvido com um dia a menos", declara.

Esta ideia de uma semana de trabalho de quatro dias tem vindo a ganhar popularidade em algumas partes do mundo. A Unilever está a fazer um teste na Nova Zelândia, e deputados japoneses estão a discutir uma proposta para conceder um dia extra de folga. A empresa de tecnologia alemã Awin começou a cortar horas enquanto mantinha salários e benefícios na primavera passada, e diz que as vendas, o envolvimento dos funcionários e a satisfação dos clientes aumentaram.