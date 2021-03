Espanha suspende uso de vacina da AstraZeneca, juntando-se a Itália, França e Alemanha

Vacina da AstraZeneca. © EPA/Sem van der Wal

Depois da Alemanha, França e Itália, é a vez de Espanha suspender a administração da vacina da AstraZeneca, por precaução, avançam os meios de comunicação espanhóis.

De acordo com o jornal El País ou o Vanguardia, Espanha já terá convocado uma reunião urgente do Conselho Interterritorial de Saúde sobre esta paragem temporária das inoculações recorrendo à vacina desenvolvida pela Universidade de Oxford e pela AstraZeneca.

Ao longo da semana passada, cinco comunidades autónomas em Espanha já tinham tomado a decisão de suspender o uso desta vacina, com preocupação com possíveis coágulos.

Embora Espanha tenha alinhado com os pareceres da OMS ou da Agência Europeia do Medicamento (EMA), que atestaram a segurança da vacina, os anúncios feitos esta segunda-feira por outros países europeus terão motivado esta suspensão.

Até ao momento, além da Alemanha, França, Itália e Espanha, países como a Holanda, Dinamarca, Noruega, Islândia e Irlanda já suspenderam a administração da vacina. No caso da Áustria, foi suspenso o uso de um determinado lote da vacina anglosueca.

A OMS apela a que os países não suspendam a vacinação com o fármaco da AstraZeneca, num momento em que a campanha de vacinação na Europa está aquém do esperado - muito devido à falta de doses das vacinas. De acordo com Christian Lindmeier, porta-voz da OMS, "não há até agora provas de que os incidentes foram causados pela vacina e é importante que as campanhas de vacinação continuem para que seja possível salvar vidas e prevenir a doença severa causada pelo vírus".

Na Europa, foram aprovadas até ao momento quatro vacinas contra a Covid-19: a vacina da Pfizer/BioNTech, Moderna, AstraZeneca e, mais recentemente, a vacina da Janssen.