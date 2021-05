Especialista avisa que o mundo já enfrenta grave crise alimentar

Dinheiro Vivo/Lusa 20 Maio, 2021 • 11:16 Partilhar este artigo Facebook

Um especialista alertou esta quinta-feira que o preço das matérias-primas alimentares tem aumentado desde 2020 e o mundo enfrenta atualmente uma grave crise alimentar, ampliada pela pandemia de covid-19.

"Estou mais preocupado agora, mais do que há um ano, com a situação relativa à segurança alimentar, a nível mundial", disse Sebastian Abis, diretor-geral do grupo de reflexão sobre a agricultura Demeter, em entrevista à agência France-Presse.

"Já estamos hoje perante uma crise alimentar, a que não chamamos crise alimentar porque é encarada, pela primeira vez, como uma 'crise pandémica'. Os aspetos da segurança alimentar não estão a ser devidamente explicados", alertou o também investigador do Instituto de Relações Internacionais e Estratégicas (IRIS).

Segundo Abis, o mundo está perante uma crise social, política e económica comparável à que se viveu em 2007 e 2008, tendo em conta a dificuldade de acesso aos alimentos pelas pessoas "mais fragilizadas".

Assim, considera que atualmente a perceção de que "os motins sociais" estão relacionados com os confinamentos provocados pelo covid-19 é errada porque, avisa, está na verdade relacionada com a diminuição dos rendimentos e com a queda do poder de compra dos consumidores.

"A fome no mundo ampliou-se com a 'crise do covid'", sublinha.

Para o investigador, as zonas mais ameaçadas "pelo cocktail explosivo" que "misturam" tensões geopolíticas, sociais e problemas estruturais dos sistemas alimentares são o Norte de África, Médio Oriente e alguns países a sul do Saara e também a "América do Sul em plena ebulição".

"Assim que a pandemia chegou, nós estávamos a sair de um contexto global de produção agrícola favorável porque as colheitas em 2018 e 2019 tinham sido bastante boas. Não foi o caso de 2020 por motivos climáticos apesar de os agricultores globalmente se terem mantido ativos e a produzir", explicou Abis.

Para o investigador, a pandemia de SARS CoV-2 potenciou a insegurança alimentar que ganhou terreno em todo o mundo devido aos confinamentos territoriais, perdas nas margens de lucro e o desemprego acentuado entre os consumidores.

"Muitas pessoas que fazem parte da classe média nos países emergentes estão à beira de cair na pobreza", alerta o investigador, frisando que a crise pandémica está a acentuar grandes diferenças nos preços dos alimentos.

Um dos fatores sobre a discrepância nos preços foi provocado pelo armazenamento de alimentos, em excesso, por parte de Estados e entidades privadas como medida de precaução.

Por outro lado, a recuperação económica da República Popular da China, "mais rápida do que estava previsto", também impulsionou a subida dos preços das matérias-primas alimentares em 2020 sobretudo, afirma Abis, quando aumentou exponencialmente a importação de soja e milho para restabelecer a suinicultura no país dizimada pela peste suína africana.

O aumento dos preços nos transportes marítimos e a alta cotação do petróleo também contribuíram para o agravamento do custo dos alimentos.

"Pessoalmente não vejo muitos fatores que conduzam à diminuição dos preços, a curto prazo. Ou ficamos em torno dos preços altos que se praticam atualmente ou podemos até vir a conhecer aumentos adicionais nos próximos meses", disse o investigador e presidente da Demeter, com sede em Paris.

Sebástien Abis considera ainda que a situação sobre o preço dos alimentos pode agravar-se se a recuperação se verificar de forma rápida, sobretudo nos Estados Unidos porque a "distribuição" dos alimentos - a nível global - não é efetiva.

