Especialista em tremoços em eventos 3Mosso estreia serviço online de entrega

Dinheiro Vivo 13 Novembro, 2020 • 19:24

Criada em 2017, a marca de tremoços - 3Mosso - tem apostado em diversas soluções para fazer chegar aos portugueses o seu petisco, que conta com uma variedade de sabores e é servido numa embalagem de papel com dois recipientes, um para os tremoços e outro para as cascas.

Em tempos normais, a marca estaria presente em festivais de verão por todo o país ou em outros eventos corporativos, através da exploração de bares e do carrinho 3Mosso. Porém, com os desafios impostos pela pandemia de covid-19, a 3Mosso confrontou-se com a necessidade de "continuar a inovar e experimentar novos formatos de produto para servir o mercado de uma forma diferenciada", explica a marca em comunicado.

A solução passou por começar a levar o produto até à casa dos clientes, num novo formato que, segundo a marca, consiste em "3Mosso em cuvetes de 300 gramas, acompanhadas pela embalagem de papel".

De forma a tornar este plano possível, a marca estabeleceu uma parceria com a Galp para que os clientes possam adquirir os tremoços nas suas lojas ou encomendar através das plataformas Uber Eats e Glovo (em lojas selecionadas).

É possível encontrar também a 3Mosso no canal de distribuição Horeca, no formato de três quilos de tremoços nos sabores habituais - simples, alho e orégãos ou picante -, que se fazem acompanhar por embalagens de papel ou peças de barro da marca, produzidas em Portugal.

"Com um snack vegan e cool, rico em proteínas e fibras, a 3Mosso promete continuar a proporcionar momentos de convívio familiar e entre amigos, onde quer que esteja", afirma a 3Mosso.