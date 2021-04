Especialistas em linguagem de programação vencem o "Nobel" da Computação

Alan Turing, que esta semana passou a ser a cara das notas de 50 libras no Reino Unido

Os dois professores universitários Jeffrey Ullman e Alfred Aho receberam este ano a distinção que é considerada como o "Nobel" da Computação. O Prémio dá pelo nome de Turing em homenagem ao pioneiro britânico da computação Alan Turing, que esta semana passou a ser a cara das notas de 50 libras no Reino Unido. Foi agora atribuído a estes académicos pelo trabalho realizado no desenvolvimento de linguagens de programação que tem ajudado a criar novo software.

Esta colaboração tem vindo a acontecer desde 1963, altura em que a utilização dos computadores representava, para a maioria, uma tarefa extremamente complexa e que só estava ao alcance de alguns.

Agora, em plena era digital, o trabalho dos dois especialistas, que permite que praticamente qualquer pessoa possa usar um computador e o programa para realizar novas tarefas, é reconhecido.

Este contributo, essencialmente no domínio das linguagens de programação, auxiliou no desenvolvimento de conceitos fundamentais que são comummente utilizados no quotidiano. Além da distinção, os investigadores vão também receber um prémio monetário no valor de um milhão de dólares.

Para além do trabalho desenvolvido no conceito fundamental, os dois investigadores escreveram ainda muitas obras e ensinaram várias gerações de estudantes sobre a melhor forma de desenvolver software.

Na última edição, em 2019, venceram Geoffrey Hinton, Yann LeCun (cientista chefe do Facebook AI que o Dinheiro Vivo já entrevistou), e Yoshua Bengio.