Especialistas pediram adiamento. Costa prefere "previsibilidade"

O primeiro-ministro, António Costa (E), conversa com a ministra da Sáude, Marta Temido (D), e com a ministra da Presidência do Conselho de Ministros, Mariana Vieira da Silva (C), momentos antes do início da 14ª sessão de apresentação da "Situação epidemiológica da Covid-19 em Portugal", na sede do Infarmed, em Lisboa, 12 de janeiro de 2021.

© LUSA