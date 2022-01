Esquerda perde deputados em plena maioria absoluta do PS

Coordenadora do Bloco de Esquerda, Catarina Martins, no discurso após os resultados das eleições legislativas. © João Relvas/Lusa

Uma grande noite para o PS mas não assim tão boa para a esquerda. Este é o balanço que se pode fazer depois de conhecidos os resultados das eleições legislativas em território nacional. Faltam ainda apurar os mandatos dos círculos eleitorais da Europa e de fora da Europa, com dois lugares cada e que são divididos entre PS e PSD.

Nos resultados apurados neste domingo, o PS ficou com 117 mandatos; a CDU com seis, o Bloco de Esquerda com cinco, o PAN com um e o Livre com um. Contas feitas, são 130 deputados para a ala esquerda na Assembleia da República.

Nas legislativas de 2019, embora o PS não tenha ficado com a maioria absoluta, a esquerda teve mais mandatos no total. Foram 108 lugares para o PS, 19 para o Bloco de Esquerda, 12 para a CDU, quatro para o PAN e um para o Livre. No total, a esquerda tinha 144 assentos na Assembleia da República.

Face às eleições parlamentares anteriores, apenas o PS ganhou lugares: nove. O Livre manteve o mandato conquistado em 2019. Em perda estiveram o Bloco de Esquerda, que ficou com menos 14 deputados; a CDU perdeu seis elementos; o PAN baixou de quatro assentos para um.