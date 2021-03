Está a chegar o primeiro hotel no Espaço

Dinheiro Vivo 07 Março, 2021 • 13:01 Partilhar este artigo Facebook

A empresa aeroespacial Orbital Assembly Corporation (OAC) anunciou recentemente o início da construção do primeiro hotel espacial do mundo em 2025, o Voyager Station. Depois de revelados os planos para a primeira estação espacial com gravidade artificial, que poderá também ser usada para fins comerciais, o projeto deverá ver a sua conclusão em 2027.

Ainda de acordo com a informação avançada pela empresa, a estação espacial terá uma estrutura idêntica à de um hotel de luxo com capacidade para 400 pessoas. Desta forma, as "suítes" serão cápsulas individuais conectadas a uma roda giratória que vai orbitar a Terra.

"A estação foi concebida desde o princípio para acomodar negócios, manufatura, agências espaciais nacionais que realizam investigação de baixa gravidade, e turistas que querem uma experiência numa estação espacial com o conforto da baixa gravidade e a sensação de um hotel de luxo", avançou a empresa na página oficial.

A acrescentar, a estação espacial Voyager Class será composta por vários anéis, com um número de "módulos" anexados à sua parte exterior, sendo que alguns destes serão administrados pela empresa Gateway Foundation e serão usados para alojamento da tripulação, ar, água e energia. Os restantes módulos serão alugados ou vendidos a empresas privadas e governos.

Também incluídos neste painel estarão espaços como ginásio, cozinha, restaurante, bar e outras instalações essenciais para os hóspedes e as pessoas que permanecerão por um período mais longo na estação.