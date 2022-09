Esta bateria será capaz de carregar carros elétricos em cinco minutos

Pedro Junceiro 14 Setembro, 2022 • 10:45 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Esta nova tecnologia de baterias está a ser ultimada para aplicação nos carros elétricos, que será o passo seguinte de ensaios - após testes feitos em smartphones e scooters elétricas - para o desenvolvimento das baterias de carregamento ultra-rápido. A ideia é acabar com a ideia de ansiedade da autonomia associada aos veículos elétricos, com a primeira geração desta bateria a permitir o carregamento de um veículo elétrico de duas rodas em apenas cinco minutos.

O conceito por detrás da nova bateria passa pela substituição de grafite nas suas baterias de iões de lítio por nanopartículas de metaloide, numa mudança que não terá impacto no tempo de vida das baterias nem na sua capacidade de carregamento, mas que altera bastante a facilidade de carregamento.

As baterias de testes foram produzidas pela chinesa e parceira estratégia EVE Energy Co., Ltd., tendo o benefício de a sua produção não exigir alterações relevantes nas linhas de produção das atuais baterias de iões de lítio. A StoreDot revela ainda que estas suas novas baterias cumprem já com as especificações mais rígidas em matéria de segurança.

"A StoreDot continua a fortalecer-se à medida que nos aproximamos da nossa visão de tornar o carregamento de cinco minutos de um carro elétrico numa realidade comercial", começa por explicar o CEO da StoreDot, Doron Myersdorf. "A nossa equipa de especialistas de topo superior os desafios inerentes ao carregamento ultra-rápido como a segurança, ciclo de vida e inchaço ao combinar materiais inovadores e design das células", acrescenta.

A segunda geração destas baterias poderá dar mais um passo em frente com o recurso ao silício para as baterias de veículos elétricos no final do ano. Apesar destes progressos, a StoreDot ainda não tem uma previsão para o lançamento comercial dessas baterias de maiores dimensões para os carros elétricos.

Myersdorf adianta ainda que "estamos à beira de alcançar uma revolução na experiência de carregamento dos veículos elétricos que irá eliminar uma barreira crítica para a adoção em massa dos veículos elétricos".

Para conseguir carregar uma bateria em cinco minutos, porém, será necessário recorrer, ainda assim, a carregadores ainda mais potentes do que os atualmente disponíveis, ainda que com a tecnologia atual seja possível acrescentar mais 100 milhas (160 quilómetros) de autonomia com um simples carregamento de cinco minutos em 2025.

Para saber mais clique aqui: www.motor24.pt