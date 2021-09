Estação de metro de Arroios abre amanhã, quatro anos depois de encerrar para obras

Estação do metro de Arroios está encerrada desde julho de 2017. © Arquivo/Global Imagens

A estação de metro de Arroios, em Lisboa, abre amanhã, quatro anos depois do seu encerramento para obras de ampliação do cais, de forma a receber composições com seis carruagens, anunciou esta segunda-feira o Metropolitano de Lisboa.

De acordo com o Metropolitano, a reabertura oficial decorre às 7h45 de terça-feira, com a presença do ministro do Ambiente e da Ação Climática, João Matos Fernandes, que participará numa visita guiada à estação.

Além das obras para ampliação das plataformas, a estação tem agora três elevadores para facilitar o acesso a pessoas com mobilidade condicionada.

A remodelação contemplou ainda a "reformulação dos átrios e a reorganização dos espaços de apoio à exploração", acrescentou a transportadora.

A estação de Arroios, na Linha Verde do Metro de Lisboa, encontra-se fechada desde 19 de julho de 2017 para obras de ampliação, de modo a permitir a circulação de comboios com seis carruagens em toda a Linha Verde, visando também a reformulação de átrios, espaços de apoios à exploração e introdução de elevadores.

A conclusão das obras estava prevista para o primeiro semestre de 2019, mas, alegando incumprimentos contratuais do empreiteiro, o Metro rescindiu o contrato e um novo concurso foi adjudicado em setembro desse mesmo ano.

Em comunicado, o Metro de Lisboa afirmou então que a empreitada foi adjudicada pelo preço contratual de mais de 6,6 milhões de euros, acrescido de IVA.

A consignação da empreitada foi assinada em janeiro de 2020, com previsão de que as obras decorressem durante 18 meses a partir de então, estando a abertura prevista para o segundo semestre deste ano.