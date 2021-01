Saídas para o estrangeiro proibidas a partir de domingo. Portugueses podem regressar

Aeroporto internacional de Frankfurt, Alemanha © Armando BABANI / AFP

O décimo estado de emergência entra em vigor a partir deste domingo, 31 de janeiro, até 14 de fevereiro e traz medidas mais restritivas. As idas para o estrangeiro passam a estar proibidas, mas, e de acordo com o decreto publicado em Diário da República, há algumas exceções. Os cidadãos nacionais que estejam fora podem regressar a casa garante o ministério da Administração Interna (MAI). No caso da fronteira com Espanha, há oito pontos de passagem.

Tal como a ministra da Presidência, Mariana Vieira da Silva, já tinha indicado não é permitido aos portugueses sair de Portugal "por qualquer via", ou seja quer seja por via rodoviária, comboio, avião ou barcos. Contudo, uma das exceções previstas no decreto publicado em Diário da República, são as deslocações de âmbito profissional "devidamente documentadas". Os emigrantes portugueses também podem deixar o país para regressar às suas "residências noutros países". "As deslocações, a título excecional, para efeitos de reunião familiar de cônjuges ou equiparados e familiares até ao 1.º grau na linha reta" também permitidas.

O decreto contempla ainda a possibilidade de saída do país de "aeronaves, embarcações ou veículos do Estado ou das Forças Armadas", bem como o transporte de carga e correio e deslocação de titulares de cargos em órgãos de soberania no exercício das suas funções;

"As deslocações para fins humanitários ou de emergência médica, bem como para efeitos de acesso a unidades de saúde, nos termos de acordos bilaterais relativos à prestação de cuidados de saúde", esclarece ainda o decreto.

É possível viajar para a Madeira e Açores, bem como as aeronaves que assim precisem podem realizar escalas técnicas mas não para fins não comerciais. A proibição de saída do país "não afeta as viagens que tenham sido iniciadas em momento anterior à entrada em vigor do presente decreto nem as viagens com destino a outro país e com escala em território continental desde que a mesma não obrigue a deixar as instalações aeroportuárias".

Repatriamento de nacionais

Tanto os cidadãos nacionais, como os cidadãos com autorização de residência, que estejam no estrangeiro, podem regressar a Portugal desde que haja voo. "O Governo decidiu também a reposição do controlo de pessoas nas fronteiras terrestres e fluviais, semelhante ao que ocorreu em março de 2020. Esta medida também vigora a partir das 00h00 de domingo até ao final do dia 14 de fevereiro", diz o MAI em comunicado, acrescentando que está assim "limitada a circulação entre Portugal e Espanha, em pontos de passagem autorizados, ao transporte internacional de mercadorias, de trabalhadores transfronteiriços e de caráter sazonal devidamente documentados, e de veículos de emergência e socorro e serviço de urgência".

A circulação de comboios entre os dois países está também proibida, a menos que seja para o "transporte de mercadorias, bem como o transporte fluvial entre Portugal e Espanha".

Ainda assim, estas limitações não impedem "a entrada em Portugal de cidadãos nacionais e de titulares de autorização de residência em Portugal", nem "a saída de cidadãos residentes noutros países".

Há oito pontos de passagem permanentes para Espanha e cinco pontos de passagem autorizados, nos dias úteis das 07h00 às 09h00 e das 18h00 às 20h00.

Regras para voos

O ministério de Eduardo Cabrita esclarece também que, devido à situação epidemiológica, há regras para voos. Há três categorias para países da União Europeia e do Espaço Schengen.

Para países com menos de 150 casos por 100 mil habitantes, como Noruega e Finlândia, não há restrições. Por outro lado, para geografias com 150 e 500 casos por 100 mil habitantes, como Alemanha e França, é obrigatório apresentar o comprovativo de realização de teste RT-PCR, com resultado negativo, realizado nas 72 horas anteriores à hora do embarque.

E para países com mais de 500 casos por 100 mil habitantes, como é o caso de Espanha, é obrigatório apresentar comprovativo de realização de teste molecular por RT-PCR negativo, realizado nas 72 horas anteriores à hora do embarque. E também o cumprimento de quarentena.

Voos para o Reino Unido e Brasil estão proibidos até dia 14.