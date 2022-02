© D.R.

Na reunião, a acontecer na manhã desta quarta-feira, o perito da DGS Pedro Pinto Leite destacou que o pico da quinta vaga da pandemia de covid-19 foi atingido no dia 28 de janeiro e que Portugal já está numa fase decrescente da onda pandémica relacionada com a Ómicron. Disse ainda que o risco de internamento e morte, após vacinação completa, é bastante menor. Baltazar Nunes, do Instituto Nacional de Saúde Dr. Ricardo Jorge, considerou que, perante a redução dos números, se pode prever que dento de dois meses a incidência seja de 60 casos por 100 mil habitantes. No entanto, avisou: Em cenários sem restrições, "em setembro, outubro, no próximo outono/inverno, pode ocorrer uma nova onda epidémica". A pneumologista Raquel Duarte considerou que "estamos em situação de passar a um nível com menos medidas restritivas".