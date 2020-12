Este ano, o Pai Natal do Colombo está em teletrabalho (mas a sua 'casa' já está lotada)

Dinheiro Vivo 09 Dezembro, 2020 • 19:21 Partilhar este artigo Facebook

Ainda que com as restrições impostas pela covid-19, há tradições que não podem faltar e este ano não é exceção. As famílias, e em particular os mais pequenos, vão poder falar com o Pai Natal através de uma videochamada no conforto das suas casas, garantindo o habitual encontro mágico desta altura do ano, em total segurança.

Para terem acesso a esta experiência, os interessados tiveram de aceder à página oficial do Centro Colombo e agendar a videochamada. Feita a marcação, quem já se inscreveu vai receber um código e uma senha para entrar diretamente na chamada. Só há um senão, as inscrições já estão completamente cheias.

Ao contrário do que acontecia no modo presencial dos outros anos, as senhas era distribuídas no local (ou online) mas não esgotavam com tanta facilidade.

Relativamente aos horários, estes são mais alargados aos sábados, domingos e feriados, no entanto, o Pai Natal também vai estar disponível para visitas ao final da tarde dos dias úteis, podendo encontrar os horários mais detalhados na página do centro comercial.

Para que a magia desta época sobressaia ainda mais, as crianças e as suas famílias vão ser recebidas com cenários natalícios, criados pelo coletivo Oskar & Gaspar, que remetem para a famosa casinha do Pai Natal, onde os visitantes são habitualmente recebidos no centro comercial.

As novidades não acabam por aqui e, porque o Pai Natal também adora contar histórias, a Hora do Conto não foi esquecida e regressa, em formato digital, para um momento muito especial. Já houve a 28 novembro e 5 e repete-se a 12 e 19 de dezembro às 20h15, em direto, na página de Facebook do Centro Colombo.

De forma a estimular a criatividade de todos durante esta época, o Centro Colombo vai também desafiar miúdos a graúdos a criarem o seu próprio presépio em casa. Na página oficial do centro, em colombo.pt/natal, vão estar disponíveis 24 peças de paper toy, que as famílias podem imprimir e personalizar, criando verdadeiras obras de arte natalícias.