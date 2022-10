Este é o plano para poupar 500 euros/ano em gasolina

Motor24 14 Outubro, 2022 • 10:14 Partilhar este artigo Facebook

À boleia de uma campanha espanhola recente da Dirección General de Tráfico (DGT), equivalente ao Instituto de Mobilidade e Transportes (IMT) de Portugal, que recorreu às redes sociais para promover hábitos de condução mais eficientes, demonstrando através de várias imagens como é que um automobilista pode chegar a poupar até 500 euros por ano em gasolina, realizámos também nós uma versão revista e atualizada deste manual de poupança. O objetivo é o mesmo: ajudar a gastar menos em cada deslocação à bomba.

¿Te gustaría ahorrar hasta 500 euros al año en combustible? Sabemos que sí, por eso aquí te dejamos unos consejos para que te unas a la #ConducciónEficiente.

¡Además, ayudarás a reducir emisiones! Son todo ventajas ​

¿Qué otros consejos sabes? Déjanoslos en los comentarios - Dir. Gral. Tráfico (@DGTes) October 3, 2022

As nossas 10 dicas de poupança:

1. Use as janelas para poupar

Em alta velocidade, o ar que entra pelas janelas aumenta o arrasto do carro ao interromper o fluxo aerodinâmico (lembre-se que tudo nas linhas do carro foi pensado para obter um determinado efeito aerodinâmico), obrigando a um maior esforço do motor, logo a um maior consumo de combustível.

2. Ar condicionado

O ar condicionado é inimigo dos consumos baixos, mas, como vimos, é importante que não circule de janelas abertas a velocidades cruzeiro mais elevadas, pois estará a penalizar muito a eficiência aerodinâmica do carro. Fazendo uma gestão inteligente do sistema de ar condicionado do carro podemos atingir uma poupança na ordem dos 10 a 20%.

3. Não descure a manutenção

A manutenção garante as boas condições de funcionamento do motor, dos sistemas de apoio e componentes. Se não tiver o cuidado de respeitar os períodos recomendados pelo fabricante para manutenção, dificilmente conseguirá manter a boa saúde do motor o que invariavelmente resulta em consumos desnecessários. Por isso não adie a ida à oficina.

4. Pneus em bom estado

Irregularidades e defeitos na estrutura ou na pressão dos pneus representam um perigo porque alteram o comportamento do automóvel. Os pneus em mau estado reduzem a eficiência de rolamento, obrigando a um maior esforço do motor, logo a maiores consumos. Também o mau alinhamento da suspensão pode representar gasto adicional de combustível.

5. Troque de mudança no tempo certo

Saber controlar a caixa de velocidades corretamente implica ter a noção de que a primeira serve apenas para por a viatura em movimento e que, percorridos alguns metros, convém meter a segunda. Se "esticar" muito as rotações do motor e não fizer a passagem de caixa no tempo ideal, aumenta o consumo. Muitos dos novos modelos têm já um aviso que indica quando deve fazer a passagem de caixa.

O regime ideal de funcionamento para motores Diesel está entre as 2500-3000 rpm; 3000 rpm nas mecânicas a gasolina. É esta a referência que não quer perder de vista, com a ajuda da caixa de velocidade. Engrenar uma mudança mais elevada sempre que se justifique.

6. Tire partido da inércia

A condução ideal é tranquila e constante. Está a ver o semáforo e sabe que vai ficar vermelho. Quantas vezes mantém o pé no acelerador para depois ter de travar bruscamente? Se sabe que vai ter de parar, tire o pé do pedal e deixe que o carro se imobilize naturalmente. Assim poupa combustível e, quando travar, vai acabar por ser mais suave, não desgastando tanto as pastilhas de travão.

Em estrada aberta, a velocidade deve ser moderada, tendo em conta que, acima dos 100 km/h, cada 10 km/h equivalem a uma redução de 10% na eficiência do consumo.

7. Deixe de acelerar

No inverno, os componentes internos do motor levam mais algum tempo a atingir a temperatura ótima para funcionamento, mas se pensa que aquelas pisadelas enérgicas no pedal do acelerador ajudam a aquecer o motor mais rapidamente, está enganado. Os motores modernos não necessitam dessa "artimanha", bastando arrancar de forma e conduzir tranquilamente nos primeiros quilómetros. Assim, evita gastos com o combustível e despesas de eventuais problemas com o motor.

8. Utilizar os pedais com suavidade

Em aceleração evite que o regime do motor ultrapasse as 2000 rpm. E mantenha trato igualmente dócil com o pedal do travão. Uma condução "nervosa" em cidade pode provocar aumento de até 30% no consumo médio de combustível

9. Desligue o motor

Tire partido do sistema start-stop do motor. Nas viaturas que não disponham daquele dispositivo, desligue o motor sempre que prevê que estará parado mais de 30 segundos. Dez segundos ao ralenti consome mais combustível do que o arranque do motor.

10 Poupe na bagagem

Suprimir peso desnecessário. Por cada 100 kg a mais, o consumo de combustível sobe, no mínimo, 2%.

Parece pouco, mas, tudo somado, acredite que vai notar a diferença no orçamento anual.

