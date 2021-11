Estes são os 30 países mais ricos do mundo

Dinheiro Vivo 18 Novembro, 2021 • 18:22 Partilhar este artigo Facebook

Quando o tema é a riqueza de um país, o que é que lhe vem à cabeça? Muito provavelmente pensa nas maiores potências do mundo. Talvez se surpreenda ao saber que muitas das nações mais ricas são também as mais pequenas.

Os países pequenos que dominam o top 10 têm populações mais pequenas em comparação com países que lideram o mundo em termos de produto interno bruto (PIB) - como os Estados Unidos, a China ou a Alemanha.

Mas o que é que define a riqueza de um país? Embora o PIB que mede o valor de todos os bens e serviços produzidos num país, seja um dado importante, é outro fator que nos ajuda a fazer esta análise: a paridade do poder de compra (PPC).

A PPC é uma medida que compara as moedas de diferentes países através de um índice para o poder de compra. Esta medida considera a quantidade em moeda necessária para adquirir um conjunto de bens e serviços num determinado país.

A pandemia provocada pela Covid-19 fez levantar o véu sobre muitas disparidades entre países. Embora não haja dúvida de que as nações mais ricas - muitas vezes mais vulneráveis ao coronavírus devido à sua população mais envelhecida e outros fatores de risco - tinham os recursos para cuidar melhor dos seus habitantes, a verdade é que nem todos tinham acesso a esses recursos.

Além disso, a crise económica atingiu de forma mais forte as classes mais baixas e com menos rendimentos. E surgiu ainda um novo tipo de desigualdade: algumas pessoas conseguiram trabalhar a partir de casa, outras perderam o emprego.

A Global Finance Magazine enumerou, com base em dados do Fundo Monetário Internacional, os 30 países mais ricos do mundo. Portugal surge apenas em 42.º lugar, estando por isso fora deste ranking.

