Estes são os carros da coleção do bilionário Bill Gates

Dinheiro Vivo 01 Fevereiro, 2023 • 18:13 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O co-fundador da Microsoft Bill Gates, que é também um dos maiores filantropos, é o sexto homem mais rico do Mundo, com uma fortuna avaliada em 104,2 mil milhões de dólares (cerca de 95,5 mil milhões de euros). Apaixonado por Porsches desde sempre, ao ponto de ter levado para os EUA em 1989 um mítico 959 Sport que levou 14 anos para legalizar após várias batalhas jurídicas, é também o mesmo que conduz no dia a dia um Ford Focus em curtas distâncias. Mas é inegável a sua paixão por automóveis, tanto que na sua coleção tem alguns modelos verdadeiramente impressionantes. Só uma das suas mansões tem 23 lugares de garagem.

O site norte-americano Hot Cars publicou uma lista com alguns dos modelos que estão na coleção de Gates, ou que já passaram pelas suas mãos ao longo dos anos, descrevendo um pouco do contexto desta 'relação'.

10. Porsche 959 Sport

Projetado para dominar uma prova de rali nos anos 1980, o Porsche 959 Sport é um superdesportivo com tração às quatro rodas e, quando chegou às estradas, era o automóvel mais rápido em produção, ao atingir uns impressionantes 317 km/h. É uma das lendas do mundo automóvel. Foram produzidas apenas 345 unidades, entre 1986 e 1993.

Em 1986 ainda o 959 não estava homologado para circular nos EUA e já Gates estava a tentar importar um. Mas as autoridades norte-americanas recusaram-se a legalizá-lo porque o modelo não vinha equipado com catalisador nem tinha feito os testes de colisão. A batalha jurídica prolongou-se durante 13 anos até que ele finalmente o conseguiu legalizar, recorda o site Hot Cars.

9. Porsche 911 de 1979

Porsche 911 Turbo

O primeiro superdesportivo que Gates comprou foi um Porsche 911 Turbo de 1979 que conduzia com entusiasmo. Tanto que apanhou três multas por excesso de velocidade no dia da compra, em Albuquerque, sede original da Microsoft.

À terceira infração, Gates foi mesmo parar à prisão até que o seu amigo de infância e co-fundador da Microsoft - que tinham fundado quatro anos antes -, Paul Allen, lhe pagou a fiança. Este superdesportivo já não faz parte da coleção atual de carros de Gates.

8. Porsche Taycan Turbo S Cross Turismo

Porsche Taycan 4S

"Acabei de comprar um Porsche Taycan, que é um carro elétrico, e devo dizer que é muito, muito interessante. É meu primeiro carro elétrico e estou a gostar bastante", disse Gates numa entrevista publicada no YouTube.

Este é o primeiro modelo elétrico da Porsche, lançado em finais de 2019, e que em Portugal custa a partir de 99 718 euros. Mas Gates terá pago certa de 185 mil dólares (quase 166 mil euros).

7. Ferrari 348

Ferrari 348

O Ferrari 348 é um dos preferidos dos entusiastas da marca e Gates conta com um na sua coleção. Com uma produção de apenas oito mil unidades, a designação 348 advém do motor 3.4 litros V8. Mas mais importante de tudo é que este foi o último modelo desenhado por Enzo Ferrari, o fundador da Scuderia Ferrari e da fábrica de automóveis da marca.

O Ferrari 348 de 1989, que Gates conduziu durante algum tempo - até o levava para a areia o que lhe celebrizou a alcunha de 'buggy das dunas' ('Dune Buggy") -, pode alcançar facilmente uns 150 mil euros de valor de venda.

6. Rolls-Royce Ghost

O Rolls-Royce Ghost, de 2022, é um dos mais luxuosos automóveis de todos os tempos. Como todos os Rolls-Royce, construídos à mão, desde o motor à pintura, e totalmente personalizável, o Ghost é extravagante e confortável, mas tem um toque especial de requinte difícil de encontrar em qualquer outro modelo de carro.

Equipado com um motor V12 twin-turbo, o Ghostb debita uns impressionantes 592 cavalos de potência, como a versão Black Badge, que está na coleção de Gates. Custa perto de 340 mil euros.

5. BMW série 7

O BMW série 7 de 2009 foi dos primeiros carros fabricados à prova de bala, seguindo os mais altos padrões de segurança, que incluem um sistema que desliga automaticamente a ventilação e injeta ar fresco no interior caso o ambiente a bordo esteja comprometido. Além do mais, todo ele foi revestido a aço para torná-lo à prova de bala, tal como os vidros e os pneus são também.

O BMW 760Li está equipado com um motor V12 e vale cerca de 150 mil euros. Tudo depende dos extras que o tornam uma verdadeira barreira protetora.

4. Tesla Model X

Esta é a única evidência de que Gates possa ser dono de um Tesla Model X. Ele foi visto a conduzir um destes modelos 100% elétricos, azul, num vídeo publicado no seu blogue Gates Notes, durante uma entrevista ao escritor Neal Seveneves.

E fevereiro de 2022, quando Gates disse em entrevista que tinha comprado um Porsche Taycan, Elon Musk ficou furioso. "As minhas conversas com Bill Gates têm sido dececionantes, para ser honesto", reagiu o patrão da Tesla.

3. Mercedes-Benz Classe S

Mercedes Classe S de 2002

O seu Mercedes Classe S de 2002 era um carro do dia a dia para Gates, que chegou a ser fotografado a ir levar a filha à escola. Em 2002, um deste luxuosos modelos poderia facilmente custar mais de 100 mil euros novo.

Gates garante que já não acelera para além dos limites - a não ser em pista -, mas este Mercedes vem equipado com um super potente motor de seis litros V12 supera os 250 km/h de velocidade máxima.

2. Chevrolet Suburban

Chevrolet Suburban

O Chevrolet Suburban é um dos modelos mais produzidos pela marca. Por cerca de 60 mil euros, pode não ser a opção mais amiga do ambiente para andar na estrada, mas Gates usa-o frequentemente quando está à volta de Washington e na zona de Seattle.

1. Ford Focus

Ford Focus conduzido por Bill Gates

Para Gates, o Ford Focus azul é uma solução económica para viajar de Seattle para Redmond, para os escritórios da Microsoft. Este provavelmente é o carro mais barato que Gates conduz. Não se sabe, porém se o carro é ou não alugado.