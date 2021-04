Estima-se que a vacinação contra a covid-19 terá evitado cerca de 140 mortes

Vacinação contra a covid-19 (Imagem de arquivo) © Paulo Jorge Magalhães / Global Imagens

Na reunião no Infarmed desta terça-feira, Baltazar Nunes, epidemiologia do Instituto Nacional de Saúde Dr. Ricardo Jorge (INSA), salientou a importância da vacinação contra a covid-19 na diminuição do número de casos de internamento hospitalar e de mortalidade em pessoas com mais idade.

A vacinação terá permitido prevenir "cerca de 140 óbitos" em comparação com um cenário em que não há imunização, explicou o especialista, acrescentando que "há um efeito significativo da cobertura vacinal na população com 80 e mais anos".

Duas semanas a um mês para atingir os 120 casos por 100 mil habitantes

Tendo em conta o atual ritmo de evolução da pandemia, Portugal deverá demorar duas semanas a um mês para chegar aos 120 mil casos por 100 mil habitantes, o limiar de risco definido pelo Governo.

Atualmente com 71 casos por 100 mil habitantes, a estimativa "é que leve entre duas semanas e um mês a chegar ao limite dos 120 casos por cem mil habitantes", diz Baltazar Nunes. A região de Lisboa e Vale do Tejo não apresenta risco de atingir este valor tão cedo porque "tem taxa de crescimento praticamente nula".

Sobre a mobilidade, o especialista indica que há um maior número de contactos. "Há um efeito significativo" do efeito da vacinação nos maiores de 80 anos.