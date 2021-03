Estimativa de 120 internados em cuidados intensivos no final de março, avança Baltazar Nunes

(Imagem de arquivo) © MIGUEL A. LOPES/LUSA

A previsão para o final do mês é agora de "120 doentes em Unidades de Cuidados Intensivos (UCI)", com covid-19, disse o especialista Baltazar Nunes, da Escola Nacional de Saúde Pública na reunião do Infarmed. Na semana em que é apresentado o plano de desconfinamento do Governo - na quinta-feira -, realiza-se esta segunda-feira mais uma reunião sobre a situação epidemiológica da covid-19 em Portugal. O encontro, feito por videoconferência a partir das instalações do Infarmed, em Lisboa, reúne especialistas de diversas áreas e conta com o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, o primeiro-ministro, António Costa, e representantes dos partidos políticos. Esta reunião ocorre numa altura em que está em vigor o 12º estado de emergência, que termina a 16 de março.

Henrique Barros, do Instituto de Saúde Pública, da Universidade do Porto, propõe um conjunto de medidas para a resposta à pandemia, tendo em conta a experiência dos países da União Europeia e do Reino Unido.

Segundo o especialista, as medidas restritivas "demoram cerca de 10 dias a atuar", acrescentando que "as medidas também fazem com que os países se juntem entre si".

Fala na enorme variabilidade de experiência e aponta a experiência de alguns países quanto à aplicação de medidas restritivas, como o Reino Unido e os Países Baixos.

Valores atuais "levar-nos-iam a restringir a aglomeração de pessoas"

Na primeira onda da pandemia "a incidência era sete vezes mais baixa quando se tomaram as decisões" (restrições), refere Henrique Barros.

Olhando para os valores de Portugal, ao dia de ontem,"levar-nos-ia para a restrição da aglomeração de pessoas". "A experiência acumulada permite compreender que as decisões tenderam a considerar conjunto de decisões e não medidas singulares", afirmou.

"Tendo como base os indicadores epidemiológicos", associados a dados económicos e sociais, "é possível propor cinco grandes grupos de medidas", referentes com a incidência a 14 dias, com a hospitalização e o nível dos internamentos em UCI.

Para mais informação acompanhe no Diário de Notícias.