"Estou perto de desistir da minha carreira". Fecho de escolas afeta mães trabalhadoras

O fecho das escolas está a ter um impacto desproporcional nas mulheres trabalhadoras, levando algumas a ponderar desistir das suas carreiras para se dedicarem aos filhos.

A conclusão é de um inquérito realizado pelo Financial Times (FT) que mostrou que duas em cada cinco mães que trabalham deram, ou estão a pensar, dar um passo atrás na carreira.

O resultado da pesquisa vem reforçar as evidências de que as medidas adotadas durante a epidemia afetaram desproporcionalmente as mulheres trabalhadoras devido ao fecho das escolas e ao seu maior peso em empregos precários, podendo levar a um aumento das desigualdades de género muito depois de terminarem as atuais restrições impostas por governos, refere o FT.

O estudo, que envolveu quase 400 entrevistados, aponta que os pais que pensam reduzir a sua carga laboral é inferior em 10 pontos percentuais quando comparando com as respostas das mães trabalhadoras.

A maioria dos leitores que respondeu ao inquérito vive no Reino Unido e nos Estados Unidos mas também houve respostas de leitores da Europa, Índia, Nigéria e Ásia-Pacífico, adianta o FT.

Recuo na igualdade de género

"Sinto que estou prestes a quebrar e muito perto de encerrar minha carreira", disse Maya, mãe de duas crianças e consultora de tecnologias da informação, em Londres.

Maya estava de licença maternidade quando surgiu a epidemia. Poucos meses depois de voltar ao trabalho, em julho, acabou por tirou algumas semanas de licença e reduziu o seu horário, mas continuou a lutar.

No caso de Olivia (nome fictício), pediu a demissão do seu cargo como diretora de produto para cuidar dos seus três filhos e para que o marido pudesse manter o seu emprego com uma melhor remuneração.

O FT conta que também Jo, mãe de dois filhos, aceitou a sua demissão voluntária do seu cargo como diretora operacional após sofrer um colapso. "Acho que anos de avanço para as mulheres trabalhadoras serão anulados", disse ao jornal.

Francesca Caselli, economista do FMI, alertou ao FT "para um possível agravamento da desigualdade de género, pois as mulheres podem comprometer as suas oportunidades de emprego se tiverem que ficar em casa para cuidar dos filhos".