Estrelas cadentes para o Brasileirão brilhar

Arturo Vidal © EPA/ANTONIO LACERDA

Com a contratação de Arturo Vidal, internacional chileno em 133 oportunidades, com passagem por Juventus, Bayern, Barcelona ou Inter, o Flamengo acrescenta aos seus 14 milhões de seguidores no Instagram os 18 milhões de fãs do próprio jogador na rede social. Com isso, chama a atenção ao clube e também ao Brasileirão, o campeonato que, embora pertença ao único país pentacampeão mundial, ainda é considerado periférico pelos adeptos globais.

Além de Vidal no Fla, o Corinthians contratou Willian, ao Arsenal, e conseguiu mais de três milhões de interações no Instagram. "Esses atletas podem trazer um outro público, que passa a seguir e entender o dia-a-dia do novo clube para acompanhar o seu respectivo ídolo", afirma Fábio Wolff, sócio-diretor da Wolff Sports, agência líder em patrocínios no Brasil.

No São Paulo, as chegadas do argentino Calleri e do uruguaio Neves aumentaram os canais de media do clube em 37% face à semana anterior. O Athletico Paranaense foi notícia internacional ao repatriar Fernandinho diretamente do Manchester City. E o Fortaleza conseguiu contratar Galhardo ao Celta de Vigo. Além do impacto desportivo, o clube acrescentou valor "pela imagem e pelo envolvimento de imprensa", explica Marcelo Paz, presidente do clube.

Na visão de Rene Salviano, executivo que lançou a HeatMap, agência de marketing desportivo de captação de patrocínios, "todos brigam por audiência e estes atletas trazem consigo altas doses dela". "Com planeamento e criatividade, grandes marcas compram a ideia de projetos envolvendo grandes nomes", acrescenta.

"A chegada constante de jogadores de alto nível faz, por sua vez, com que outros se sintam à vontade para vir, é um ciclo virtuoso que se forma", afirma Junior Chávare, executivo com passagens por Bahia, Atlético Mineiro, São Paulo, Grêmio e Juventus.

Há, entretanto, o reverso da moeda. O retorno - não só desportivo - é indiscutível. Mas o forte investimento nesses atletas, como o do Fla na aquisição do ex-benfiquista Cebolinha por 13,5 milhões de euros, compensa? "Se, por um lado, um jogador renomado tem a capacidade de gerar receitas, na prática, acaba aumentando o endividamento, o que vai aos poucos asfixiando a gestão do clube, porque no Brasil não temos um sistema de fair play financeiro que limite os gastos", alerta Eduardo Carlezzo, especialista em direito desportivo.