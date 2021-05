Estrelas da TV britânica metem a CGD em tribunal

Caixa Geral de Depósitos, CGD © Paulo Jorge Magalhães

Anthony David McPartlin e Declan Joseph Donnelly, apresentadores do programa Britain"s Got Talent, e Phillip Schofield, uma outra estrela da estação televisiva britânica ITV, avançaram com um processo em tribunal contra a Caixa Geral de Depósitos (CGD) para executar garantias bancárias, depois de perderem milhões num empreendimento de luxo no Algarve.

As estrelas de TV perderam 7,5 milhões de euros no The Keys, que era detido por um promotor que se passou a ser um dos maiores devedores da Caixa, e contrataram uma sociedade portuguesa de advogados para avançar com uma ação judicial contra a Caixa. O objetivo é a execução das garantias bancárias na compra das três moradias, cuja construção não chegou a acontecer.

A notícia é avançada esta sexta-feira pelo Jornal de Negócios, que conta que a Caixa recuperou menos de um terço dos 307 milhões de euros emprestados ao promotor do empreendimento, numa venda a brasileiros também judicialmente contestada.

Segundo o jornal, as estrelas televisivas venceram a ação contra a Caixa na primeira instância e voltaram a ganhar o recurso que a CGD submeteu junto do Tribunal da Relação. O banco recorreu da sentença da segunda instância para o Supremo Tribunal de Justiça, tendo-se escusado a comentar o caso.

O The Keys foi vendido, em novembro de 2020, à gestora de ativos brasileira SPX, por 95,4 milhões, valor que reverterá quase na totalidade para a Caixa. Já os investidores que realizaram contratos-promessa de compra e venda de moradias no complexo imobiliário perderam o direito a recuperar os seus investimentos.

Entre os investidores lesados, estão os três apresentadores da ITV, que tinham comprado casas no The Keys que incluíam piscinas - uma na cobertura e outra no subsolo, com cinema e bar, entre outros luxos, explica o Negócios.