Estudo: 62% dos portugueses prefere trabalhar em casa

Trabalho remoto ou teletrabalho © Unsplash

Mais de 60% dos portugueses prefere trabalhar a partir de casa, de preferência em mais de metade do tempo de trabalho.

Esta é uma das conclusões do 'Observatório de Tendências- Grupo Ageas Portugal e Eurogroup Consulting', que foi divulgado esta terça-feira. O estudo foi realizado na sequência das mudanças que ocorreram na sociedade no âmbito das medidas adotadas para lidar com a epidemia do novo coronavírus.

A família é a principal prioridade dos inquiridos nestes estudo, vindo o trabalho apenas em quarto lugar. Mas, para as mulheres, o trabalho é a segunda prioridade. Ir ao escritório e ver os colegas não faz falta à maioria dos portugueses, com apenas 6% a responder de modo positivo à questão.

Segundo o estudo, 52% dos portugueses estão adaptados à realidade no âmbito da epidemia. Revelam também um nível de otimismo no futuro, com 6,3 em cada 10 portugueses a mostrar-se otimista.

As principais transformações positivas apontadas são a proteção da saúde, a alimentação saudável e a tecnologia.

O inquérito abrangeu 1.744 indivíduos e foi efetuado entre os dias 9 e 23 de setembro. O estudo foi replicado em mais cinco países da Europa do Norte e da América Latina.