Estudo: Aspirina pode ajudar a proteger contra a covid-19

A aspirina, um dos medicamentos mais usados no mundo, pode ajudar a prevenir contra a covid-19, doença provocada pelo novo coronavírus.

Esta foi a conclusão de um estudo que demonstrou que aparentemente as pessoas que tomam aspirina, que foi desenvolvida há mais de 120 anos, têm menor probabilidade de serem diagnosticadas com o novo vírus.

O estudo, intitulado "O uso de aspirina para prevenção primária de doenças cardiovasculares está associado a uma menor probabilidade de infecção por covid-19", publicado a 23 de fevereiro, foi revisto por pares.

Os autores do estudo descobriram, com base numa amostra de testes PCR, que os pacientes que tomam pequenas doses de aspirina tinham 29% menor probabilidade de ter teste positivo. No estudo, foram cruzados 10.477 resultados com os registos médicos indicando quais medicamentos preventivos que os pacientes estavam a tomar.

"Ficamos muito animados ao ver uma grande redução na proporção de pessoas com teste positivo, e isso dá uma indicação promissora de que a aspirina, um medicamento tão conhecido e barato, pode ser útil no combate à pandemia", disse Milana Frenkel-Morgenstern, da Universidade Bar-Ilan, ao The Times of Israel.

Frenkel-Morgenstern descobriu ainda que os pacientes diagnosticados com covid-19 que tomam aspirina, têm menor probabilidade de ter uma doença mais curta - cerca de dois dias - e também menor probabilidade de sofrer os efeitos colaterais do novo coronavírus.

"Esta descoberta em relação ao" longo covid", um fenómeno que é uma preocupação real, é muito importante", disse Frenkel-Morgenstern, que, em julho de 2020, já tinha publicado um estudo, no qual concluiu que a vitamina D dá às pessoas um grande impulso no combate ao covid-19.

Segundo o autor principal do estudo, Eli Magen de Barzilai, "esta observação do possível efeito benéfico de baixas doses de aspirina na infecção por cpvid-19 é preliminar, mas parece muito promissora".

Frenkel-Morgenstern disse que o mecanismo pelo qual a aspirina aparentemente reduz o risco de infecção é desconhecido, mas acredita que encurta a duração da doença devido às suas qualidades antiinflamatórias.

O estudo relativo à aspirina focou-se em pessoas que tomam doses 'infantis' de 75 miligramas do medicamento para prevenção primária de doenças cardiovasculares, mas que ainda não têm essas doenças. Os resultados foram ajustados para ter em conta a idade e comorbidades.