Estudo: portugueses concordam com estado de emergência e restrições iguais para todo o país

Os principais receios dos portugueses em relação à covid-19 passam maioritariamente pela falência económica nacional (74,0%) e do Sistema Nacional de Saúde (72,2%), bem como pelo aumento do desemprego (64,6%).

Quando comparadas com as preocupações existentes em março, era também a falência económica nacional (62,2%) que liderava a tabela, no entanto esta seguia-se da taxa de mortalidade (58,2%).

Ainda que com o consenso a favor do Estado de Emergência, somente cerca de metade dos inquiridos - 49,4% - afirma estar verdadeiramente preocupado com a situação pandémica em Portugal.

De acordo com o relatório, o teletrabalho (94,5%), a mobilização de militares das forças armadas para reforço da capacidade de rastreamento (94,5%), a realização de medições de temperatura corporal em estabelecimentos de ensino (93,5%) assim como em espaços comerciais, culturais e desportivos (92,0%), e a requisição de recursos, meios e estabelecimentos de saúde dos setores privado e social (93,3%) são as medidas que a população mais valoriza.

Contudo, há decisões que não se mostram tão recetivas, tais como a proibição de circulação na via pública a partir das 13h00 aos sábados e domingos (46,5%), a mobilização dos trabalhadores de grupos de risco para reforço da capacidade de rastreamento (40,0%), a limitação à circulação de pessoas entre concelhos (30,8%), a mobilização de trabalhadores em isolamento profilático para reforço da capacidade de rastreamento (27,4%), e o encerramento de estabelecimentos de restauração às 22h30 (21,9%).

Ainda que a maioria dos inquiridos defenda a igualdade de restrições em todo o território, existem outros 23,6% que são da opinião que estas só devem ser aplicadas em concelhos com mais de 240 infetados por 100 mil habitantes.

Quando questionados sobre que outras iniciativas devem ser tomadas pelo Governo ao abrigo do Estado de Emergência, os portugueses apontam os apoios sociais e financeiros às pessoas individuais, famílias (16,9%) e empresas (12,5%), apoios especializados para a restauração (10,9%), o teste a toda a população (9,9%), maior fiscalização na aplicação das medidas impostas (9,7%) e de multas por incumprimento (9,5%), imposição da máscara em qualquer situação, exceto em casa (9,3%), confinamento total de duas semanas (9,3%), ensino à distância, sempre que possível (9,3%), e por fim o aumento da oferta de transportes e fiscalização nos transportes públicos (8,7%).

No que respeita às informações sobre a pandemia, 29,8% dos inquiridos afirmam estar sempre atentos, a apresentar uma redução relativamente a março de 2020, quando este valor chegava aos 36,7%. Apenas 1,4% dos portugueses revela que prefere não ver notícias sobre o tema.