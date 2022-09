Estudo revela os 10 carros com manutenção mais barata

Motor 24 21 Setembro, 2022 • 11:31 Partilhar este artigo Facebook

Comprar automóvel representa uma série de outras despesas, em seguro(s), combustível e, claro, na manutenção, um dos fatores ainda com peso na decisão de compra.

O site www.caredge.com dedica-se a analisar e comparar o custo de manutenção durante os primeiros dez anos de vida de um veículo novo, bem como o custo de possíveis grandes reparações no valor de mais de 500 euros.

No seu relatório mais recente releva quais são os 10 veículos à venda em Portugal com manutenção mais em conta e com menor probabilidade de sofrer uma grande avaria.

1. Tesla Model 3. No estudo, o Tesla Model 3 aparece como o automóvel novo com manutenção mais barata. Apesar do custo de aquisição que não é baixo (desde 54.990 euros), os especialistas do caredge.com calculam um custo de manutenção a 10 anos de 3.500 euros. Enquanto a probabilidade de enfrentar um grande reparo é de apenas 8,64%.

2. Toyota Prius. Para o Toyota Prius, o custo de manutenção ao longo de 10 anos estimado pelos responsáveis deste estudo é de 3.900 euros. No primeiro ano o custo é de cerca de 150 euros, enquanto no último ano a fatura a pagar na oficina sobe para 700 euros, tornando-se mais exigente a intervenção no motor de combustão do sistema híbrido. A probabilidade de ter de realizar uma grande reparação é de 11,22%.

3. Toyota Corolla. A completar o pódio, outro Toyota. O Corolla é o terceiro automóvel mais barato de manter ao longo da primeira década, com uma despesa estimada de 4.000 euros. A probabilidade de ser submetido a uma intervenção de mais de 500 euros durante esse período é de 11,89%.

4. Tesla Model S. Talvez o automóvel que representa uma diferença maior entre o que custa e o que paga na oficina, o Tesla Model S tem um valor estimado de 4.500 euros para a manutenção em 10 anos, com uma baixa probabilidade de ser submetido a uma grande reparação (8,64%).

5. Tesla Model Y. O SUV da marca de Elon Musk é mais caro de manter do que os outros automóveis na gama (4.600 euros) e também o risco de avaria importante sobe ligeiramente (11,68%).

6. Toyota Supra. De acordo com este estudo, o proprietário de um Toyota Supra gastará em média 4.900 euros na sua manutenção em 10 anos, enquanto o risco de avaria grande é de 12,57%.

7. Honda Civic. O custo a 10 anos estimado para o Honda Civic é de 5.160 euros e o risco de sofrer uma grande avaria é de 15,57%.

8. Mazda3. O Mazda3 terá um custo médio de manutenção durante um período de 10 anos de 5.300 euros, com um risco de reparação muito contido: 16,22%.

9. Toyota C-HR. O SUV da Toyota tem no seu sistema híbrido o que torna a manutenção muito barata, até 5.300 euros em 10 anos. O risco de sofrer um colapso também não é muito alto: 16,08%.

10. Toyota RAV4. O Toyota RAV4 fecha o "top10", com um preço médio de manutenção ao longo de 10 anos de 5.400 euros, enquanto a probabilidade de sofrer uma grande reparação é de 16,08%.

