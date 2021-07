EUA voltam a colocar Portugal na lista de destinos a "evitar viajar"

Dinheiro Vivo/Lusa 27 Julho, 2021 • 07:08 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Os Estados Unidos da América (EUA) incluíram na segunda-feira novamente Portugal à lista de países em que recomenda a "evitar viajar", colocando-o no nível "muito alto", devido ao agravamento da pandemia da covid-19.

O anúncio foi feito pelo Departamento de Estado, numa declaração na qual indicou que Chipre e o Quirguistão também subiram para essa categoria.

No que se refere a Portugal, a recomendação destina-se especificamente à pandemia.

Os avisos de viagem foram emitidos com base na recomendação do Centro de Controlo e Prevenção de Doenças (CDC), que colocaram Portugal e Espanha no "nível 4", devido à pandemia.

Sobre a Espanha, o Departamento de Estado norte-americano recomenda a não viajar "devido à covid-19" e também pede "mais cautela" naquele país, "devido ao terrorismo e distúrbios civis".

O CDC avalia o risco de contágio da covid-19 com base em cinco níveis, variando de desconhecido, a baixo (1), moderado (2), alto (3) e muito alto (4).

No "nível 4" fazem parte ainda países como o Reino Unido, Síria, Tunísia, Panamá, África do Sul, Serra Leoa e Venezuela.

No início do mês, o CDC relaxou nas recomendações de viagens para 60 países considerados de risco muito alto, que inclui grande parte dos estados-membros da União Europeia (UE).

A proibição de entradas de passageiros provenientes da EU nos EUA foi imposta pelo ex-Presidente, Donald Trump, em março de 2020, no início da pandemia, e mantida pelo seu sucessor, Joe Biden.

As restrições às viagens internacionais foram impostas pelos EUA pela primeira vez, em janeiro do ano passado, contra a China, de modo a controlar a propagação da covid-19.