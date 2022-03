Eurico Brilhante Dias será o novo lider parlamentar do PS

Eurico Brilhante Dias sai do Governo para liderar a bancada © Fernando Fontes / Global Imagens

Eurico Brilhante Dias é o nome proposto por António Costa para novo líder parlamentar do PS (sucedendo a Ana Catarina Mendes, que vai para o Governo). E Augusto Santos Silva para novo presidente da Assembleia da República (para o lugar que ainda é de Eduardo Ferro Rodrigues).

Brilhante Dias - que ascendeu na hierarquia do PS começando como um dos lugares-tenentes de António José Seguro - está atualmente no Governo, como secretário de Estado da Internacionalização.

Os nomes foram divulgados pelo próprio Costa aos deputados do PS, com quem está reunido no Parlamento.

Costa anunciou também que João Torres (ex-líder da JS e atualmente secretário de Estado do Comércio) será o novo secretário-geral adjunto, substituindo José Luís Carneiro, que vai ser o novo ministro da Administração Interna.

Os resultados finais das eleições, apurados os votos do círculo da Europa, apontam para 120 deputados eleitos pelo PS, 77 para o PSD, 12 para o Chega, oito para a IL, seis para a CDU, cinco para o Bloco de Esquerda, um para o PAN e outro para o Livre.

Depois da reunião com o seu grupo parlamentar, António Costa partirá para Bruxelas, onde amanhã e depois terá cimeiras da NATO e da UE.