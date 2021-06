Euro2020: Estreia de Portugal foi a partida mais vista da competição até agora

Cristino Ronaldo festeja primeira vitória portuguesa no Euro2020 © EPA

A estreia de Portugal no Euro2020 foi a partida mais vista da competição até agora, com uma audiência média de 2,3 milhões, segundo a análise da Universal McCann, agência de meios do grupo Mediabrands.

Portugal bateu a Hungria por 3-0 na sua estreia no campeonato europeu de futebol, que decorreu na terça-feira (15 de junho), em Budapeste, em encontro da primeira jornada do Grupo F do Euro2020, que foi transmitido pela SIC.

"Em média, cerca de 2,3 milhões de portugueses assistiram à partida, ou seja, cerca de 67,8% das pessoas que estavam a assistir naquele momento televisão no lar" e, "até ao momento, esta foi a partida mais vista da competição e uma das mais vistas do ano", refere a Universal MacCann. A audiência total foi de perto de quatro milhões.

"Até ao final do jogo, as audiências foram crescendo, com o pico máximo a acontecer no momento do terceiro golo da Seleção Nacional, o segundo para Cristiano Ronaldo, que passou a ser o melhor marcador de sempre em fases finais do Euro", aponta.

"Nesse período, estavam sintonizados na SIC mais de 3,1 milhões de portugueses, a que correspondeu um 'share' de 73,9%", adianta.

Na terça-feira, "não foi só a Seleção Nacional a sair vitoriosa, também a SIC saiu a ganhar, ao ter sido o canal mais visto do dia, já que atingiu os 31,5% de "share", transformando-se num resultado histórico para a estação de Paço de Arcos", sublinha a Univeral McCann.

Aliás, "é preciso recuar até ao período do Euro 2016 para vermos um canal FTA [sinal aberto] a registar uma quota de 'share' superior a 30%", destaca.

Comparado com o jogo de estreia em competições anteriores, "verifica-se que este [Hungria-Portugal] foi menos visionado face ao primeiro jogo de Portugal no Euro 2016 e ao Mundial 2018", sendo que "um dos principais motivos foi por se ter realizado a um dia de semana e a um horário laboral (17:00)", acrescenta.

No entanto, "em termos de 'share', os resultados foram semelhantes, o que demonstra o real interesse da população portuguesa por estes jogos tão especiais".

A estreia de Portugal no Euro2020 lidera o 'top 3' dos jogos mais vistos em sinal aberto (televisão gratuita), com a partida entre Espanha e Suécia, que resultou num empate sem golos, transmitida pela TVI a ocupar o segundo lugar. Este jogo teve uma audiência média de mais de 1,4 milhões de telespetadores, a que corresponde um 'share' de 31,1%.

"A completar o 'top 3' dos mais vistos ficou o jogo de abertura do torneio", que foi transmitido pela TVI, com a Turquia-Itália a somar uma audiência média de 1,3 milhões de telespetadores e um 'share' de 30,6%.