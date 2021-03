Eurodeputada Graça Carvalho defende estratégia europeia de dados amiga das PME

Dinheiro Vivo 18 Março, 2021 • 20:23 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

A eurodeputada Maria da Graça Carvalho, apelou na quarta-feira a uma estratégia europeia para o digital que incentive e facilite a participação das pequenas e médias empresas (PME). A representante do PSD no Parlamento Europeu pediu ainda uma particular atenção às especificidades dos setores cultural e criativo.

"Todo o Parlamento Europeu acolheu bem as intenções do executivo comunitário para a reforma do espaço digital, estabelecendo um quadro de novas regras para todos os serviços digitais, incluindo redes sociais e mercados online", assim referiu Graça Carvalho, citada em nota de imprensa.

A eurodeputada, contudo, confessou também alguma preocupação com o "impacto que as propostas terão na prática para as partes interessadas", defendendo que alguns dos procedimentos previstos "parecem ser muito complicados e ainda burocráticos".

Em resposta a este desafio, a vice-presidente da Comissão Europeia, Margrethe Vestager, garantiu que essa será exatamente a filosofia na base de todas as políticas para o setor. Vestager assinalou ainda onde existe maior exigência é sobre as grandes plataformas da Internet, garantindo que "a preocupação é exatamente libertar completamente as pequenas e médias empresas, tirando-lhes dos ombros a complexidade e dando-lhes sobretudo os benefícios. O espírito é precisamente simplificar-lhes a vida".

A comissária dinamarquesa assegurou ainda que a Comissão valoriza todas as recomendações que tem vindo a receber das diferentes entidades que se ocupam dos dados e da sua regulação.

Maria da Graça Carvalho falava num evento promovido pelo European Internet Forum, no quando foram discutidos os projetos legislativos da Comissão para os Serviços Digitais e o Mercado Digital. A eurodeputada portuguesa está nas comissões parlamentares de Indústria Investigação e Energia e de Mercado Interno e Mercado Interno e Proteção dos Consumidores.