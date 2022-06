Eurodeputada Maria da Graça Carvalho vence MEP Award

Maria da Graça Carvalho.

A eurodeputada do PSD Maria da Graça Carvalho foi a vencedora dos MEP Awards, atribuídos pela Parliament Magazine, na categoria de "Futuro da UE e Inovação". A distinção foi anunciada ontem numa cerimónia realizada em Bruxelas.

A antiga ministra da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior já tinha ganho este prémio em 2011, na altura na categoria de "Investigação Científica e Inovação".

Maria da Graça Carvalho concorria este ano com a sueca Malin Björk (GUE/NGL), a espanhola Lina Gálvez Muñoz (S&D) e o romeno Victor Negrescu (S&D). Estava também nomeada na categoria "Estratégia Digital e Mercado Único".

"Já tinha sido extraordinário ter sido nomeada em duas categorias e é uma grande honra acabar por vencer no 'Futuro da UE e Inovação', sobretudo por se tratar de uma nova categoria dos MEP Awards que tem muito que ver com a minha atividade e as minhas prioridades no Parlamento Europeu", diz a eurodeputada do PSD em comunicado enviado às redações.

"Muito do trabalho que tenho feito, nomeadamente nos relatórios que me foram atribuídos, baseia-se na convicção de que a investigação científica e a inovação são as melhores ferramentas de que dispomos para alcançarmos os grandes objetivos que temos para o futuro da União Europeia, nomeadamente a chamada transição verde, reforçando ao mesmo tempo a competitividade global da Europa e a qualidade de vida dos europeus", acrescenta na mesma nota à imprensa.

Maria da Graça Carvalho já tinha sido finalista dos MEP Awards em 2013, na categoria "Energia", e em 2020 na categoria de "Mercado Único Digital".

Os MEP Awards distinguem os melhores deputados em doze categorias distintas, abrangendo Agricultura, Pescas e Segurança Alimentar, Direitos dos Consumidores, Diversidade e Inclusão, Estratégia Digital e Mercado Único, Economia, Fiscalidade e Orçamentos, Energia, Ciência e Investigação, Ambiente e Clima, Saúde e Bem-Estar, Infraestruturas, Transportes e Turismo, Justiça e Direitos Humanos, Segurança e Defesa, Futuro da UE e Inovação.