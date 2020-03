Covid-19. Europa admite que “não é possível continuar como se nada fosse”

Os deputados do Parlamento Europeu reuniram-se esta terça-feira para debater medidas de prevenção ao coronavírus. A comissária europeia da Saúde não escondeu a sua preocupação na sessão plenária – que excecionalmente se realizou em Bruxelas e não em Estrasburgo – e lançou esta tarde um aviso “sério”.

Stella Kyriakides explicou que são necessárias medidas agressivas para travar a progressão do coronavírus. “Os Estados membros devem focar-se nos esforços, para agressivamente conterem o vírus, particularmente onde há poucos casos”, disse a comissária. “Deixem-me ser clara: não se pode continuar como se nada fosse. Estamos perante uma situação excecional”.

“Todos têm de estar preparados para as próprias responsabilidades”, alerta a responsável que admite que “abrandar [a progressão] do vírus tem de ser a nossa maior prioridade, para ganharmos tempo, para que os nossos sistemas de saúde funcionem eficientemente e para que a investigação [científica] possa avançar”.

Kyriakides congratula-se, no entanto, com as medidas de contenção que agora já estão a ser tomadas, em alguns Estados europeus, mesmo que se verifique um impacto na vida de todos. A Comissária disse ainda que as recomendações têm de ser seguidas à risca pelos cidadãos.

Entretanto, a Agência Europeia admite risco de escassez de medicamentos devido ao coronavírus.