European Policy Hub. Plataforma digital quer aumentar a participação democrática jovem na Europa

Raising Hands for Participation © Getty Images/iStockphoto

Dinheiro Vivo 22 Março, 2021 • 18:16 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

A plataforma "European Policy Hub" foi o projeto vencedor do "Solve The Gap", a maratona de 48 horas de programação para criar soluções digitais que aumentassem os níveis de participação democrática jovem.

Esta ferramenta tem como objetivo o de ser uma solução modular interativa e atualizada que ajudará os jovens a compreender o processo de formulação de políticas, descobrir o papel das instituições europeias e nacionais, encontrar oportunidades de voluntariado e de trabalho e envolver-se com organizações juvenis ativas.

Promovida pelo Conselho Nacional de Juventude (CNJ) em parceria com o Ministério da Educação, no quadro da Presidência Portuguesa do Conselho da União Europeia, através da plataforma de inovação aberta portuguesa de blockchain TAIKAI, pretende agregar informação a nível europeu e nacional sobre domínios como a energia, ação climática, saúde, transformação digital e outros, explicando, de forma simples, o seu funcionamento.

A equipa vencedora, a European Youth Energy Network, recebe, com esta vitória, um prémio de 10.000€ que será aplicado no desenvolvimento deste projeto, assim como o apoio das entidades organizadoras na relação com as instituições necessárias para recolher toda a informação.

João Pedro Videira, Presidente do CNJ, sublinhou a importância destas iniciativas para o CNJ, uma vez que "é urgente criar respostas que aproximem os jovens dos processos democráticos, na medida em que isso contribui para aumentar o seu envolvimento na criação e prossecução de soluções para os desafios do futuro".

"Este desafio veio alavancar as melhores características da nossa plataforma de inovação aberta. A partir de Portugal, foi possível organizar um evento exclusivamente online para desenvolver soluções tecnológicas e que contasse com a participação a nível europeu de jovens com competências de programação e criatividade. Estamos muito orgulhosos por ver a TAIKAI como uma ferramenta de incentivo à participação jovem na Europa", acrescenta em nota de imprensa Mário Alves, diretor-geral e fundador da TAIKAI.

No projeto estiveram ainda presentes mais de 113 programadores e criativos de toda a União Europeia e os vencedores foram anunciados pelo Ministro da Educação, Tiago Brandão Rodrigues, e pela Comissária Europeia para a Inovação, Investigação, Cultura, Educação e Juventude, Mariya Gabriel.

A iniciativa, que foi um evento satélite da Conferência de Juventude da União Europeia enquadrada na Presidência Portuguesa do Conselho da União Europeia, contou também com o Alto Patrocínio da Comissária Europeia para a Inovação, Investigação, Cultura, Educação e Juventude, e teve a Presidência Portuguesa Europeia como um dos impulsionadores e a Comissão Europeia como um dos patrocinadores.