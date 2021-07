Ex-alunos de Biotecnologia criam prémio de inovação

© Artur Machado/Global Imagens

Dinheiro Vivo 13 Julho, 2021 • 15:06 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Três instituições juntaram para lançar o Amyris Innovation BIG Impact Award, um prémio internacional para distinguir a inovação em Biotecnologia, seja em produtos ou em serviços sustentáveis, com benefício para a sociedade. Os promotores dizem ser "único no ecossistema nacional" nesta área.

Com as candidaturas a decorrer até ao próximo dia 22, os interessados podem submeter um extended-abstract por via eletrónica. Um júri analisará as propostas e os finalistas serão apresentados a 9 de outubro no âmbito do 3.º Fórum de Inovação em Biotecnologia. As três equipas com melhor classificação receberão um prémio pecuniário.

O concurso é promovido pela Associação de Antigos Alunos (ALUMNI) da Escola Superior de Biotecnologia da Universidade Católica Portuguesa no Porto e pela própria academia, em parceria com a Amyris Bio Products Portugal.

Hugo Choupina, co-organizador do prémio e do 3.ª Fórum de Inovação em Biotecnologia , explica, em comunicado, que "o Amyris Innovation BIG Impact Award pretende distinguir ideias e/ou projetos de base biotecnológica que desenvolvam produtos/soluções inovadoras e sustentáveis em diferentes áreas (combater doenças raras e debilitantes, reduzir a pegada ambiental, a produção industrial segura e eficiente, energia limpa, entre outros), tendo potencial para terem um tremendo impacto positivo para a Sociedade e para o Planeta."