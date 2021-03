Ex-presidente do Barcelona e mais quatro dirigentes detidos

Josep Bartomeu, na foto com Messi, nega que a empresa tivesse sido contratada para denegrir rivais e atacar criticos © EFE

O ex-presidente do Barcelona foi detido esta manhã no âmbito no Barçagate. Além de Josep María Bartomeu, foi ainda detido o atual CEO do emblema catalão, Óscar Grau, o responsável pelos serviços jurídicos do clube, Román Gómez Ponti e ainda Jaume Masferrer, assessor da confiança de Bartomeu.

Bartomeu é apontado como principal responsável pelo BarçaGate. Em fevereiro de 2019, a Cadena SER noticiou que o Barcelona havia contratado uma empresa para denegrir a imagem e criticar jogadores e familiares, como a esposa de Leo Messi, Antonela.

Um grupo de oito sócios apresentou uma denúncia, que foi admitida por um juiz de Barcelona em junho do ano passado e que agora avançou, com uma investigação por suspeitas de corrupção e delito económico.

