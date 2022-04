Ex-presidente do SANAS-Madeira condenado a três anos de prisão efetiva por desvio de verbas

Paulo Rosa Gomes já tinha sido condenado a três anos de prisão, com pena suspensa, em 2014, quando exercia o cargo de gestor da empresa municipal FrenteMarFunchal. © HOMEM DE GOUVEIA/LUSA

Dinheiro Vivo/Lusa 07 Abril, 2022 • 20:18 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O ex-presidente do SANAS-Madeira (Associação Madeirense para Socorro no Mar) Paulo Rosa Gomes foi condenado, esta quinta-feira, a três anos de prisão efetiva pelo Tribunal da Comarca da região autónoma, acusado do crime de furto qualificado, com desvio de cerca de 110 mil euros da instituição.

Na leitura do acórdão, a juíza Ana Rita Barra, presidente do coletivo, considerou que o arguido manifestou "falta de respeito pelo património alheio", bem como "falta de boa-fé e de lealdade" para com os associados do SANAS e comunidade em geral, tendo em conta que se trata de uma instituição de utilidade pública.

O ex-dirigente foi também condenado a entregar 110 mil euros ao Estado.

O devido de verbas ocorreu entre 2010 e 2013, quando Paulo Rosa Gomes exercia o cargo de presidente do SANAS, sendo que o Tribunal concluiu que o arguido praticou o crime de furto qualificado.

O julgamento começou em novembro de 2020, com o ex-presidente da instituição indiciado pelo crime de peculato, mas o coletivo de juízes alterou a qualificação para furto qualificado, em novembro de 2021, na sequência de novas provas produzidas durante o processo.

O acórdão hoje apresentado no Tribunal da Comarca da Madeira foca também os antecedentes criminais de Paulo Rosa Gomes, que tinha já sido condenado a três anos de prisão, com pena suspensa, em 2014, por um crime semelhante, quando exercia o cargo de gestor da empresa municipal FrenteMarFunchal.