Ex-secretário de Estado da saúde britânico defende obrigatoriedade de máscaras de nível médico

O antigo secretário de Estado da saúde britânico, Jeremy Hunt, veio juntar-se aos crescentes apelos para que as máscaras consideradas médicas - ou FFP2 ou de nível N95 - sejam obrigatórias nos transportes públicos e estabelecimentos comerciais.

Com os especialistas a questionar a eficácia de algumas das máscaras de tecido não certificadas, muitas vezes fabricadas em casa, o tema é cada vez mais controverso com a dúvida crescente de que estas não terão qualidade suficiente para lidar com as novas variantes da covid-19.

Hunt relembra, de acordo com o jornal britânico Sky News, que no início da pandemia se demorou "muito tempo" a agir relativamente às máscaras e ao uso das mesmas, algo que afirma não poder acontecer desta vez.

I agree https://t.co/iAWULq8r0O - Jeremy Hunt (@Jeremy_Hunt) January 24, 2021

Assim, o político britânico faz ainda questão de referir em entrevista, citado pelo mesmo jornal, que as "medidas atualmente adotadas - de lockdown - não estão a funcionar rápido o suficiente".